Partidos piden al INE aplazar nombramientos de OPLES por dudas sobre gestión de Taddei

En la primera sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sin Guadalupe Taddei Zavala, los representantes de los siete partidos políticos coincidieron en pedir que se retire temporalmente del orden del día la designación de presidencias y consejerías de los organismos públicos locales electorales (OPLES).

Ante los cuestionamientos sobre las evaluaciones realizadas durante la gestión de la exconsejera presidenta y los señalamientos de presuntos vínculos entre proveedores y aspirantes.

Las consejerías entraron en receso para discutir cómo proceder.

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Los representantes de Somos, PRI, Movimiento Ciudadano, Morena, PT, PVEM y PAN respaldaron la necesidad de revisar los expedientes antes de votar los nombramientos en 16 entidades.

La discusión se centró en cómo conciliar las exigencias de transparencia con los plazos para que las nuevas autoridades electorales locales asuman sus cargos.

“Nos parece que tendría que hacerse una nueva revisión”, planteó Emilio Álvarez, representante de Somos, quien pidió eliminar de los dictámenes las valoraciones de Taddei y revisar posibles conflictos de interés.

Partidos políticos solicitan al CG del INE bajar el punto para la designación de consejerías en los OPLEs ante la sombra de Guadalupe Taddei en la aprobación del proyecto de acuerdo en la comisión. pic.twitter.com/Cb97rjUZHa — Melissa 💜💚 (@Melindaleka) October 29, 2026

“No basta con la salida de Guadalupe. Se tiene que investigar y tiene que darse lugar a responsabilidades administrativas y penales que dé al caso”, sostuvo, al exigir que también se revisen licitaciones y contrataciones del instituto.

El PRI solicitó aplazar el tema al menos una semana, mientras que Morena reconoció que existen plazos legales para la toma de protesta, prevista para el 2 de noviembre, pero pidió encontrar una ruta jurídica que permita revisar los perfiles sin comprometer la confianza en el organismo.

La única postura contraria a retirar el punto de manera general fue la del consejero Uuc-kib Espadas, quien argumentó que la participación de Taddei no fue determinante en las designaciones, pues se requieren ocho votos para aprobarlas.

“Esta es una decisión colegiada por excelencia”, afirmó.

En lugar de retirar toda la lista, propuso que los partidos presenten objeciones específicas sobre aspirantes concretos.

La sesión entró en receso mientras los consejeros acuerdan una salida.

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MSL