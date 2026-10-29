Sheinbaum niega que AMLO avalara a Taddei y acusa ‘traición’ a la confianza del pueblo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador o ella hubieran avalado la llegada al INE de Guadalupe Taddei Zavala, a quien acusó de haber traicionado la confianza de la población mexicana.

La mandataria señaló que en su momento el expresidente celebró que hubiera reducido su sueldo, pero que finalmente su designación derivó de un sorteo que la Cámara de Diputados llevó a cabo, porque no se pudo alcanzar ningún acuerdo.

“No AMLO, no la való. Habló, dijo: ‘Qué bueno que disminuyó su sueldo’ Porque Lorenzo Córdova ganaba no sé cuánto. ¿Por qué no pones el video de de cuando eligen a Guadalupe Tadeo? Es una tómbola, una un sorteo porque no había las dos terceras partes”, dijo.

🚨“Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México”, afirma Claudia Sheinbaum. "¿Fue electa por el presidente de la República (AMLO)? No".



La presidenta pidió a la ASF una auditoría profunda a la gestión de Taddei en el INE, así como a administraciones anteriores y… pic.twitter.com/YSmYjxOhXs — Azucena Uresti (@azucenau) October 29, 2026

Independientemente de los pronunciamos que en su momento hubo respecto a Taddei, subrayó que no se puede defender ninguna irregularidad, cuando menos si se trata de corrupción.

“Y nadie defiende a sí cometió irregularidades nadie la defiende, porque no se puede defender a quien haya cometido irregularidades. Yo también publiqué qué bueno que llegó la austeridad republicana porque ella se bajó el sueldo. Pues sí, pero si cometió después irregularidades”, comentó.

A raíz de las anomalías encontradas en las contrataciones durante la gestión de Taddei, la mandataria consideró que incurrió en una traición a la población.

“Yo creo que Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México. Hay que decirlo así”, declaró.

Insistió en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe realizar una revisión exhaustiva y que se desliden las responsabilidades necesarias, no sólo al periodo de Taddei, sino también a las administraciones pasadas del INE.

“¿Qué tenemos que hacer ahora frente a lo que está ocurriendo? Número uno, transparencia total. Y por eso la exigencia a la auditoría superior de la Federación que haga la auditoría, mientras ella fue presidenta, pero también a todo el periodo anterior el estudio de cómo es que estas empresas participaban, no solamente del Instituto Nacional Electoral, sino también de los organismos estatales”, dijo.

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MSL