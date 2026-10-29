‘Compinches en fraudes’: Sheinbaum arremete contra exconsejeros electorales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió contra diversos exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a quienes acusó de haber permitido que se cometieran fraudes electorales en el pasado reciente de México.

La mandataria acusó que quienes conformaron el Consejo General del órgano durante la elección de 2006, en donde Andrés Manuel López Obrador perdió frente a Felipe Calderón, respaldaron la comisión de un fraude electoral que llevó a que se gestara una de las mayores movilizaciones sociales por este hecho.

“El problema no solo es el INE, sino el aval que hubo en el 2006 del fraude electoral. No solo por los consejeros del INE, sino ahora vemos la opinión de los medios de comunicación que se volcaron a favor del fraude electoral”, dijo.

Letreros contra Morena lucen en el Pleno del Senado de la República, el 28 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Recordó que en ese entonces, el presidente del Consejo era Luis Carlos Ugalde, y fue entonces cuando se negaron a un nuevo conteo de los votos.

“Pero Ugalde era presidente del INE con un fraude electoral que provocó una de las mayores movilizaciones populares. El voto por voto, casilla por casilla. Se negaron a abrir las casillas para contar nuevamente los votos. Quemaron las las boletas avalado por esos consejeros y prácticamente ningún medio dijo nada”, reclamó.

Para 2012, afirmó que se contaba con las pruebas de una “evidente compra del voto”, en donde muchas personas presentaron sus denuncias y evidenciaron que nisiquiera les depositaron el dinero que les prometieron.

“En el 2012 la evidente compra del voto que hubo, pública y notoria. La denuncia de muchas de las personas porque además ni les depositaron el dinero que les prometieron en aquella época. Y eso de acuerdo con los consejeros del INE de aquella época y de los medios, no pasó nada”, dijo.

También afirmó que la llegada del panista Vicente Fox fue pactada con el gobierno de Estados Unidos por parte de su antecesor, Ernesto Zedillo.

Por otro lado, señaló que el exconsejero presidente, Lorenzo Córdoba, no cumplió con uno de los estatutos de la UNAM, en el que se indica que solo se puede pedir licencia por seis años, pero el excedio ese tiempo mientras estuvo en el INE y aun así se le permitió regresar.

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MSL