Sheinbaum contempla reforma para ceder papelería electoral a Talleres Gráficos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contempla una reforma para que la producción de la papelería electoral pase al control de Talleres Gráficos de México y deje de estar a cargo de empresas particulares, como las que hoy se encuentran señaladas por anomalías y conflicto de interés con el Instituto Nacional Electoral.

Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que ahora se combatirá a los “coyotes electorales”, es decir, a las empresas que dividieron los contratos de los materiales recurridos por el árbitro electoral y que pertenecían a un mismo grupo empresarial, pero que además sólo fungían como intermediarios con la industria que realmente producía los insumos.

“Son verdaderos coyotes. Y que pedimos a la Auditoría superior que haga toda la investigación, que son las que se han dividido los contratos de la papelería electoral por años. Y se han convertido en duopolio, tripolio, dos o tres empresas, que muchas de ellas ni trabajadores tienen, o sea, son intermediarios y que han sido contratados por el INE y por los institutos o las los organismos electorales estatales”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Aunque Claudia Sheinbaum Pardo comentó que hay miles de empresas en el país que se podrían encargar de la producción papelera para el Instituto, comentó que una solución por parte del Gobierno sería una reforma para que estas empresas ya no se encarguen de la tarea.

Claudia Sheinbaum Pardo profundizó en el planteamiento de este miércoles, para que esta responsabilidad sea asumida por Talleres Gráficos de México, organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación, por considerar que los costos y producción se realizaría de una manera más transparente.

“Y tenemos que hacer una reforma para que no sean estas empresas que se han dedicado en muchos organismos electorales y en el propio Instituto Nacional Electoral, a este esquema. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Que lo mejor es que tengamos una verdadera empresa del Estado dedicada a los talleres gráficos, que sea quien produzca la gran mayoría de eh la papel Galería electoral a precios justos, totalmente transparentes y con su consejo de administración. Esa es la solución y que se deslinden las responsabilidades”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo hizo hincapié en que lo ocurrido con la actual consejera debe dar pie a mejorar un sistema electoral, aunque evitó afirmar si contemplaría una “refundación” del Instituto.

El presidente de la Comisión para la Reforma Político-Electoral, Pablo Gómez, ahondó en que las empresas hoy señaladas no se encargaban de ninguna producción, ni siquiera del proceso de comercialización, sino que únicamente eran intermediarios que recibían los contratos.

“Las empresas que se han mencionado no tienen planta industrial. No son industriales, no fabrican nada. Tampoco son comerciantes. Ya lo ha dicho la presidenta varias veces, pero parece que algunos no lo quieren creer. Son intermediarios que ganan las asignaciones, los contratos y van y compran todo. Van a las imprentas y ahí se imprime todo. Ellos nunca han hecho nada”, dijo.

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