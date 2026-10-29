Claudia Sheinbaun acude al Panteón Francés para estar en funeral de Cuauhtémoc Cárdenas

La Presidenta Claudia Sheinbaum arribó al Panteón Francés para acudir al funeral del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pasadas las 12:20 horas de este jueves 29 de octubre.

En breves palabras con los medios de comunicación cuando la Presidenta de México llegó en su vehículo, Claudia Sheinbaum dijo que ya había hablado con la familia de Cuauhtémoc Cárdenas, y ahora estaba en el Panteón Francés para reiterar su apoyo.

Cuauhtémoc Cárdenas, protagonista de una de las mayores rupturas políticas del México contemporáneo y figura central en la transición democrática del país, falleció este miércoles 28 de octubre, a los 92 años de edad. Tres veces candidato presidencial, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por voto popular, desafió el dominio electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y abrió camino a una oposición que transformó el sistema político mexicano.

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum se mostró visiblemente triste en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, con ojos llorosos y voz baja, y dijo que el movimiento que encabezó representó una ruptura en la historia política del País y abrió camino a las transformaciones posteriores.

La Presidenta Claudia Sheinbaum relató que conoció al ingeniero cuando era estudiante de la UNAM, después de las movilizaciones universitarias de 1986 y 1987, cuando la Corriente Democrática buscaba democratizar la selección del candidato presidencial del PRI.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que los estudiantes inicialmente desconfiaban de Cárdenas, así como de Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez por su origen priista, pero terminaron sumándose al movimiento.

“Recuerdo que la primera vez que conocí al ingeniero Cárdenas vivía yo con mi familia en una vecindad en San Jerónimo y llegó hasta ahí el ingeniero”, relató.

Al filo de la 13:15 horas, la Presidenta Claudia Sheinbaum abandonó el Panteón Francés después de asistir al funeral del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Minutos después, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, también abandonó el lugar, tras un par de horas de haber estado.

🕊️ La Presidenta Claudia Sheinbaum arribó este jueves al Panteón Francés para acompañar a familiares y seres cercanos durante el funeral del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien falleció recientementehttps://t.co/Li8HXgBa4n#Sheinbaum #CuauhtémocCárdenas #Política pic.twitter.com/OY3Vx8mYJw — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 29, 2026

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