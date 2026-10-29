‘Hasta siempre, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas’: Claudia Sheinbaum; realiza homenaje en Mañanera

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se realizará un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas, durante la conferencia matutina, a cargo de las secretarias de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, y el presidente de la Comisión de Reforma Electoral, Pablo Gómez, a los que eligió para dedicar un mensaje por haber sido cercanos al ingeniero y líder de izquierda en México.

“Hasta siempre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas”, señaló la Presidenta Sheinbaum al informar que se rendiría un homenaje al ingeniero, destacando su legado histórico y su incansable lucha por la democracia y la justicia en México.

Además, la Presidenta Sheinbaum mandó un abrazo afectuoso a su familia y seres queridos.

Cuauhtémoc Cárdenas, protagonista de una de las mayores rupturas políticas del México contemporáneo y figura central en la transición democrática del país, falleció este miércoles 28 de octubre, a los 92 años de edad. Tres veces candidato presidencial, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por voto popular, desafió el dominio electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y abrió camino a una oposición que transformó el sistema político mexicano.

Cuauhtémoc Cárdenas nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano Bravo. Sus primeros años transcurrieron en la residencia oficial de Los Pinos, durante la administración de su padre, quien encabezó la expropiación petrolera de 1938. Esa herencia política acompañó buena parte de su vida pública, particularmente en la defensa de los recursos energéticos y la soberanía nacional.

Sheinbaum confirma asistencia a funeral

Tras la difusión de un video de la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas, la Presidenta de México confirmó su asistencia al funeral del político mexicano.

“Bueno, vamos a las preguntas. Sí (ir al funeral); primero tenemos un reconocimiento con egresados de la SSPC, y después vamos para allá, y de ahí nos vamos a Hidalgo, donde tenemos una gira”, sostuvo Claudia Sheinbaaum ante la pregunta de los reporteros asistentes a Palacio Nacional.

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FGR