Músculo político y unidad nacional: Morena reúne a sus liderazgos en el Senado

Ciudad de México. — En una muestra de unidad y fortaleza política, Morena reunió en el Senado de la República a sus principales liderazgos y coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en un encuentro encabezado por el senador Ignacio Mier Velazco.

En la reunión destacó la participación de la coordinadora estatal de Baja California, Julieta Ramírez, quien junto a representantes de distintas entidades refrendó el compromiso de fortalecer la organización territorial y consolidar el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro reunió a coordinadores estatales provenientes del Senado de la República, quienes compartieron su experiencia legislativa y reafirmaron su compromiso con las tareas de organización del movimiento en sus respectivas entidades.

La participación de Julieta Ramírez reafirma el papel de Baja California en la coordinación política nacional de Morena, en un encuentro que proyectó músculo político, cohesión y capacidad de organización para seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación.

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FGR