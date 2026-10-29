Músculo político y unidad nacional: Morena reúne a sus liderazgos en el Senado

Ciudad de México. — En una muestra de unidad y fortaleza política, Morena reunió en el Senado de la República a sus principales liderazgos y coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en un encuentro encabezado por el senador Ignacio Mier Velazco.
En la reunión destacó la participación de la coordinadora estatal de Baja California, Julieta Ramírez, quien junto a representantes de distintas entidades refrendó el compromiso de fortalecer la organización territorial y consolidar el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El encuentro reunió a coordinadores estatales provenientes del Senado de la República, quienes compartieron su experiencia legislativa y reafirmaron su compromiso con las tareas de organización del movimiento en sus respectivas entidades.
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La participación de Julieta Ramírez reafirma el papel de Baja California en la coordinación política nacional de Morena, en un encuentro que proyectó músculo político, cohesión y capacidad de organización para seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación.
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FGR