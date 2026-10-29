Guardia Nacional y el Ejército detienen a Sergio ‘N’, alias ‘El señor de la A’

Derivado del intercambio de información con el gobierno de los Estados Unidos y trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional, ayer personal de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano detuvo en flagrancia delictiva a Sergio “N”, alias “El señor de la A” y una persona más en el municipio de Ojinaga, Chihuahua.

“El señor de la A” es considerado jefe de plaza en el municipio de Rosales, Chihuahua de la organización delictiva “La línea”, afín al “Nuevo Cártel de Juárez” (NCDJ), y responsable del trasiego de droga y tráfico de personas de México a los Estados Unidos.

“El señor de la A” cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico; además, operaba bajo las órdenes directas de su hijo, Sergio Pedro “N”, alias “Checo”, jefe regional de “La Línea” afín a la organización delictiva “NCDJ”.

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“El señor de la A” fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para ser presentado ante un juez federal de control en la Ciudad de México, con el fin de determinar su situación jurídica.

Por su parte, la persona con la que fue detenido, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de Chihuahua, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron en Ojinaga, Chihuahua, a Sergio “N”, alias “El señor de la A”, señalado como presunto jefe de plaza de “La Línea”. Cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por… pic.twitter.com/NPxpWtF7bv — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 29, 2026

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FGR