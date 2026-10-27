Defensa y Fuerza Aérea de EU participan en ejercicio aéreo conjunto en la frontera

Elementos de la Defensa y la Fuerza Aérea de EU, tras el ejercicio conjunto.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) participaron en un ejercicio bilateral junto a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en la frontera compartida, cuyo objetivo, afirmó la dependencia mexicana, fue “mejorar la interoperabilidad y procedimientos de intercambio de información y respuesta”.

A través de una publicación en redes sociales, la Defensa informó que el ejercicio se llevó a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre, y fue identificado como Amalgam Eagle 2026.

Ejercicio aéreo bilateral se llevó a cabo en la frontera compartida. ı Foto: Defensa

En el mismo participaron elementos de la Defensa junto al Componente Aéreo del Comando Norte y las Fuerzas Aéreas del Norte de los Estados Unidos, y consistió en vuelos reales de búsqueda y rescate.

La Defensa destacó que el objetivo de estos ejercicios es:

“...mejorar la interoperabilidad y procedimientos de intercambio de información y respuesta a través de escenarios simulados, en atención a vuelos no autorizados, para fortalecer la coordinación y cooperación entre ambos países”, detalló en su publicación.

Ejercicio Amalgam Eagle 2026 permitió "mejorar la interoperabilidad". ı Foto: Defensa

Asimismo, enfatizó que los mismos, realizados como parte de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR), se llevan a cabo bajo los principios de respeto a las soberanías.

“...bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos”, concluye la Defensa en la publicación.

Estos ejercicios siguen a las operaciones espejo que han llevado a cabo las instituciones de seguridad de México y Estados Unidos en la frontera compartida.

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