Santander recalca su compromiso con el Plan México

Para incrementar la tasa de crecimiento económico del país en los siguientes años es necesario invertir en proyectos de infraestructura hidráulica, energética, carretera y de puertos; es decir, que todas las ideas del Plan México se concreten y Santander está listo para acompañar al país con mejores prácticas bancarias, atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y que sea de interés para el mundo, “estamos muy comprometidos con el Plan México”, aseguró Felipe García Ascencio, director general de la institución en el país.

“Estamos muy comprometidos con México, muy comprometidos con el Plan México, con ayudar a las autoridades y a la sociedad en general a que podamos tener una tasa de crecimiento y de empleo más altas y que esto sea bueno para todos nuestros clientes y todos los mexicanos”, agregó en entrevista con La Razón.

EL Dato: Santander México dijo que 2026 será el año de las pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores, y anunció más de 36 mil mdp en créditos para este sector.

El banco de origen español busca ser el puente entre los mexicanos que ahorran y los que invierten, ser el intermediario para que clientes nuevos y existentes, entre empresas y personas físicas, “logren sus sueños”, y en ese contexto quiere importar las mejores prácticas que ya tiene en los 28 países donde tiene presencia, “traer toda esa experiencia” y lograr que el resto del mundo se interese por México.

“Tenemos una meta ambiciosa, queremos intermediar a los mexicanos ahorradores con los mexicanos que quieren invertir o que quieren crecer y lograr sus sueños. Estamos tratando de captar nuevos clientes como podamos, de atender muy bien a nuestros clientes existentes, ya sea como individuos o empresas”, indicó.

57 por ciento de las personas beneficiarias de becas fueron mujeres

García Ascencio destacó que actualmente hay muchas personas que buscan exportar desde México a Estados Unidos, Europa o incluso Sudamérica, y ayudarles a “gestionar ese crecimiento” le interesa a Santander, “son nuestras prioridades, queremos crecer mucho en pequeñas y medianas empresas (Pymes)… Estamos muy proactivos en todos los diferentes segmentos”.

Otro de los compromisos que Santander tiene con el país es la inclusión financiera, Openbank es la apuesta para lograrlo, una opción 100 por ciento digital que busca atraer a nuevos clientes y que puedan tener una tarjeta de débito, de crédito, hacer sus pagos, crear un historial crediticio y tener acceso a educación financiera.

“Estamos muy comprometidos con la educación financiera, con subir a más personas, todas las que podamos, miniempresas, empresas pequeñas y medianas al sistema financiero. Sí, tenemos un reto importante, lo tenemos como gremio, lo tenemos nosotros en particular. Lo hemos hecho muy bien en muchos de los países en donde estamos, Openbank es una apuesta fuerte e importante acá”, puntualizó.

236 mil becas entregó Santander durante 2025

Tuiio nació en 2017, es una plataforma tecnológica de Santander, 100 por ciento para incluir financieramente a las personas al ser sencilla, fácil de usar y amigable, el directivo señaló que ha “dado frutos increíbles” y contribuido para cerrar la brecha de inclusión financiera, ya que, alrededor del 90 por ciento de clientes son mujeres.

“Vamos a seguir creciendo en estos negocios, muy enfocados en mejorar la experiencia de cliente, pero la educación financiera es un tema clave para que todos aquellos que se van sumando al sistema financiero, al acceso al crédito, lo hagan de una forma responsable y duradera”, subrayó.

Hace un año, la banca mexicana y el Gobierno de México firmaron un acuerdo para otorgar más créditos a las Pymes; posteriormente, la Asociación de Bancos de México (ABM) se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se conversó sobre el Plan México y las nuevas iniciativas de inversión público-privadas; en ese sentido, destacó que el avance de los objetivos trazados va bien.

El Tip: El banco además de otorgar créditos a Pymes, también da, junto con universidades, capacitación integral a emprendedores.

Mencionó que hay confianza en México para seguir invirtiendo, incluso a pesar de la incertidumbre por las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y la próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la integración de Norteamérica seguirá y se incrementarán las oportunidades del país para acelerar su crecimiento económico.

“Estamos confiados en que México va a seguir integrándose con Norteamérica, con Estados Unidos y con Canadá, que se va a constituir como uno de los bloques económicos más fuertes. Estamos al lado de la economía más fuerte del mundo, economía con más crecimiento, más potente, esto nos pone en una posición envidiable”, afirmó.

Pero reiteró que la mejora de infraestructura es necesaria para que también se dé la integración y se creen las condiciones para que haya mano de obra calificada con mejores condiciones económicas y que entonces haya crecimiento económico mayor al de 2025 y al de 2026, que se espera siga siendo baja.

“Vamos a acabar con mejores condiciones económicas y comerciales con Estados Unidos. Somos una población muy joven, somos una población bastante preparada, espero que nos preparemos más. Estamos invirtiendo en becas, en trabajar en las universidades, con ellas para educar a una mayor cantidad de mexicanos, que se puedan abrir más oportunidades”, indicó.