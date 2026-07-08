Cinépolis, Openbank y Mastercard lanzan tarjeta de crédito

Con la intención de que las personas jóvenes tengan acceso a los servicios financieros en el país, Openbank México y Cinépolis anunciaron el lanzamiento de la primera tarjeta cobrandeada 100 por ciento digital, que tendrá beneficios de entretenimiento y será respalda por Mastercard. Será a partir del 30 de julio que los usuarios podrán adquirirla a través de la plataforma de Openbank.

“Es una tarjeta que nace 100 por ciento digital y que busca llegar a nuestros consumidores. En Cinépolis, de nuestros 7.5 millones de miembros del Club Cinépolis, muchos son jóvenes que están teniendo su primera interacción con una compañía y nos encanta la idea de atraer a gente más joven, de ofrecerles un instrumento a través del cual puedan interactuar con el mundo y con la pantalla grande”, indicó Miguel Mier, director general de operaciones de Cinépolis.

Por su parte, Juan José Galnares, director general de Openbank México, añadió que, la institución bancaria que representa impulsa una solución digital que es sencilla y de fácil uso para las personas, “hoy el que puedas tener acceso a una banca desde tu celular en dos minutos , bajar la aplicación y abrir una cuenta de banco de manera 100 por ciento digital, remota, fácil, sencilla. Es algo que ha cambiado y nosotros estamos impulsando esto”.

Indicó que, alrededor del 60 por ciento de los mexicanos no están bancarizados, y en ese sentido, es importante que las personas jóvenes tengan una aplicación que bride agilidad porque “están ávidos de una solución sencilla, fácil, viva, transparente y Openbank tiene la misión de impulsar la democratización y la inclusión financiera.

Con este lanzamiento, las tres organizaciones buscan integrar la innovación tecnológica con la experiencia cinematográfica, transformando las transacciones cotidianas en valor agregado para sus usuarios.

Beneficios de tarjeta Cinépolis by Openbank México

Algunos de los beneficios que tendrá la tarjeta de crédito Cinépolis by Openbank México serán: si se compra en Cinépolis se tendrá un retorno de 16 por ciento en puntos; 2x1 en boletos de cine, se incluyen salas VIP; 2.0 por ciento de puntos Club Cinépolis por compras en línea y 1.0 por ciento por compras en establecimientos físicos.

Además, por ser un producto 100 por ciento digital, tendrá una vinculación automática al programa Club Cinépolis; beneficios y protecciones que otorga Mastercard Gold, control de la tarjeta desde la app de Openbank México y no se cobrará anualidad.

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cehr