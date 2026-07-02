Prepara Banco Plata red de cajeros

La institución financiera digital Banco Plata anunció el despliegue de una red de más de 300 cajeros en todo el país durante el próximo año, como su único punto de contacto tangible hasta ahora y como parte de la extensión física de su aplicación móvil.

Este acción deriva de la fase de prueba e incremento relevante de la demanda de sus clientes, indicó el banco, y refirió que a partir de junio inició la colocación de las primeras 50 unidades en ocho ciudades del país: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Toluca, Puebla, Cancún y Puerto Vallarta.

“Ser una banca 100 por ciento digital conlleva la responsabilidad de adaptarnos a la realidad mexicana, donde ocho de cada 10 transacciones se siguen realizando en efectivo. La implementación de nuestros cajeros inteligentes tiene como objetivo principal ser un punto seguro donde las personas puedan, no solo retirar, sino depositar en su cuenta corriente o de ahorro y así evitar arriesgar su dinero en la calle”, señaló Neri Tollardo, cofundador y CEO de Banco Plata.

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En Banco Plata reinventamos la experiencia bancaria para que usar un cajero sea tan fácil, rápido e intuitivo como usar nuestra app.



Nuestros nuevos cajeros inteligentes ya están listos para simplificar tu día a día con retiros, depósitos y pagos de servicios en segundos. Porque… pic.twitter.com/8bytsihDRH — Banco Plata (@bancoplatamx) July 2, 2026

Estos dispositivos tienen la capacidad de ser inteligentes y digitales, por lo que cuentan con la capacidad de ser programados y actualizados con regularidad, para adatarse a las innovaciones y productos financieros, detalló la banca digital en un comunicado.

Los cajeros tienen la capacidad de realizar retiros y depósitos de efectivo con o sin tarjeta física, con código QR o Apple Pay y Google Pay, además es posible efectuar pagos a tarjetas de crédito y de servicios, así como depósitos a cuentas de ahorro y retiros interbancarios.

“De esta manera, Banco Plata transforma su red física en un punto de acceso inteligente para todo el ecosistema bancario, demostrando que su tecnología tiene la capacidad de adaptarse para simplificar la vida financiera de todos en México”, agregó la institución bancaria.

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MSL