Plata recibe autorización de la CNBV para operar como banco

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó a Banco Plata para iniciar operaciones como institución de banca múltiple en México, luego de que el órgano regulador concluyó con las auditorías a la compañía.

Neri Tollardo, cofundador y CEO de Banco Plata, sostuvo que la autorización que emitió la CNBV es un parteaguas para la digitalización de la banca mexicana , y que la tecnología de la institución que dirige también incentivará la inclusión financiera.

Destacó que la institución bancaria, desde que inició operaciones en México, priorizó su proceso regulatorio con la CNBV y por lo tanto sólo se limitó a ofrecer una tarjeta de crédito denominada Plata Card, la cual, ya cuenta con tres millones de personas usuarias ; no obstante, adelantó que en los próximos meses ampliará su oferta de productos y servicios.

El directivo agregó que el escrutinio y los procesos del regulador para emitir una autorización son sinónimo de un sector bancario que se mantiene sólido y fuerte, “además de que permiten la incorporación de nuevos jugadores digitales que llegan a fomentar la competencia y, por lo tanto, un mayor acceso a la banca”.

Banco Plata será 100 por ciento digital, no tendrá sucursales, pero contará con atención personalizada para sus usuarios las 24 horas del día, los siete días de la semana a través de vía telefónica y de un chat que estará habilitado en la aplicación para dispositivos móviles, “de tal forma que su modelo se alinea con las necesidades y hábitos actuales de las personas”.

Asimismo, indicó que Banco Plata buscará ampliar la inclusión financiera y reducir la brecha digital, y para lograrlo hacen uso de simplicidad.

“Mientras que el 82 por ciento de los mexicanos tienen un teléfono inteligente, sólo el 25 por ciento usa el servicio de la banca digital. Al desarrollar productos intuitivos y simples de cara al usuario, hacemos que más personas pierdan el miedo a manejar sus finanzas con una aplicación. Sin embargo, el compromiso de ser digitales forzosamente implica brindar un acompañamiento humano y cercano”, puntualizó.

cehr