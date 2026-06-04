Banco Plata suma 300 mdd a su fondeo y fortalece expansión en México

La institución bancaria anunció que obtuvo 300 millones de dólares de Oaktree, Macquarie Group, Fasanara Capital y Banco Covalto, como parte de una línea de crédito de hasta 500 millones de dólares liderada por Nomura y ejecutada en diciembre de 2025, tras esta acción de fondeo, Banco Plata destacó que fortalece la expansión de sus operaciones en el país.

“Estos son algunos de los prestamistas institucionales más sofisticados a nivel global, y su compromiso con nuestra plataforma refleja la estructura de fondeo que estamos construyendo: una que es duradera, eficiente en costos y menos dependiente del capital de corto plazo”, dijo Marcos Kantt, director de Finanzas.

Los recursos que obtuvo se suman al compromiso original de Nomura y amplían la capacidad financiera del banco para seguir creciendo y destacó que esta transacción contribuirá a diversificar y robustecer su base de fondeo; además que, el cierre de financiamiento ocurrió tras su arranque de operaciones en marzo de 2026 y luego de una ronda Serie C por 405 millones de dólares, tras una valuación de la casa matriz de cinco mil millones de dólares.

TE RECOMENDAMOS: Herramientas de inversión Hey Banco apuesta por inversiones en EU desde 40 pesos con Hey X

“En conjunto, estos desarrollos posicionan a Banco Plata para acelerar su crecimiento con una estructura de capital más diversificada que abarca capital, depósitos y deuda institucional”, indicó la institución.

Banco Plata recibe autorización de la CNBV. ı Foto: Facebook, @platacard

La incorporación de nuevos participantes a la línea de crédito representa un voto de confianza de inversionistas institucionales internacionales hacia el modelo de negocio de Banco Plata, que en los últimos meses ha acelerado su crecimiento tras obtener la autorización para operar formalmente como institución bancaria en México.

La entidad señaló que el fortalecimiento de su estructura de financiamiento le permitirá sostener el crecimiento de su cartera y ampliar el alcance de sus productos financieros en el país.

De acuerdo con información de la compañía, el cierre de esta operación se da en un momento clave para la institución, luego de iniciar operaciones bancarias completas en marzo de 2026.

Banco Plata ha destacado que busca mantener una combinación equilibrada entre capital, depósitos y deuda institucional para respaldar su expansión y reducir la dependencia de fuentes de financiamiento de corto plazo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL