Incertidumbre sobre el T-MEC ‘seguirá limitando la inversión privada’: Banamex

Tras la decisión del gobierno de Donald Trump de no renovar por 16 años el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la incertidumbre sobre su duración y de las condiciones del acuerdo en el futuro “seguirán limitando la inversión privada” y aunque no fue el mejor escenario, es preferible a su extinción, destacó el área de Estudios Económicos de Banamex.

“Si bien continúa el T-MEC y seguiremos gozando de una ventaja arancelaria respecto al resto del mundo que impulsará las exportaciones estos años, la incertidumbre asociada a su duración y a las condiciones futuras del T-MEC seguirán limitando la inversión privada”, sostuvo Iván Arias, director de Estudios Económicos Banamex, en conferencia de prensa.

El analista sostuvo que, el acuerdo se mantendrá por 10 años con revisiones anuales, y aunque el mejor escenario hubiera sido una extensión del tratado con cambios para fortalecer la integración regional y el nearshoring, pero al menos, no se extinguió; añadió que la incertidumbre desde el año pasado afectó el crecimiento de la economía mexicana, “es decir, si desde el año pasado hubiera habido certidumbre respecto a la extensión del T-MEC, el Producto Interno Bruto (PIB) habría crecido 0.8 por ciento en lugar de 0.5 por ciento”.

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Poner el TMEC a revisión redujo crecimiento económico, además de consecuencias a corto y largo plazo en las inversiones: Iván Arias, director de Estudios Económicos @banamex.



Ratificarlo le habría dado mayor certidumbre a los inversionistas y sobre todo a que llegaran más 💶. pic.twitter.com/nPGuWmMTVI — César Méndez (@cesarmendez28) July 2, 2026

Y en ese sentido, Iván Arias comentó que Banamex estima que al cierre de 2026 el PIB crecerá 1.3 por ciento, en esta proyección ya se contemplan las revisiones anuales, pero sí ayer se hubiera anunciado la renovación del acuerdo comercial como buscaba México y Canadá, se añadirían 0.3 décimas a sus previsiones futuras de crecimiento económico.

Asimismo, acotó que pese a que el T-MEC continuará por 10 años, las tensiones comerciales y de seguridad entre México y Estados Unidos son “elevadas”, incluso, a pesar de que hay negociaciones de por medio, “son encontrados los mensajes públicos donde hay amagues de que perfilarían un cierre del tratado, mientras que, en las negociaciones reales hay avances”.

Por otra parte, el especialista mencionó que ante la caída sostenida de la confianza empresarial, tanto por incertidumbre externa como interna, el Gobierno federal ha “enviado señales positivas” a la inversión privada como la agilización de trámites, anuncios de para invertir en temas energéticos, “sin embargo, todavía tenemos reservas sobre el impacto que puedan tener”, es decir, se “necesitan acciones más contundentes para darle la vuelta al deterioro de la confianza”.

Por su parte, Nydia Iglesias, directora de Análisis Político de Banamex, añadió que es necesario que el país dé certidumbre a la inversión a través de políticas públicas “estables y de mejores prácticas internacionales razonables”, que quienes buscan colocar capitales en el país “sepan que México es una opción confiable”, donde hay reglas claras y Estado de derecho, con jueces y autoridades que tengan conocimiento del impacto de las decisiones públicas que se toman.

A su vez, Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, dijo que, pese a la decisión estadounidense, el T-MEC “no se acabó, simple y sencillamente no se ratificó por 16 años, pero sigue vivo”.

Lo que significa que cada los tres países se van a juntar para decidir qué quieren y qué no, y calificó que “más que incertidumbre es una certeza negativa”, es decir, ya se tiene claro que no se va renovar, “ya lo tienen cierto” y eso ayudará a las decisiones de inversión.

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MSL