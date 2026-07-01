Revisión podría tardar aún 2 años más: Banamex

El proceso de revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se realizará a partir de hoy podría prolongarse hasta 2028, debido a que el presidente estadounidense, Donald Trump, buscará tener una herramienta para “afirmar su control regional y fortalecer su imagen”; además, ante una posible derrota republicana en las elecciones intermedias, podrá mantener el control de la negociación en el resto de su mandato y evitar que el Congreso electo de 2028 redefina los términos con ambos socios.

“Mañana no se haría el anuncio de extensión del T-MEC y, en su lugar, se detonará el esquema de revisiones anuales. Mientras ninguna de las partes se retire expresamente, el marco institucional del T-MEC se conserva, las reglas de origen siguen vigentes en sus términos actuales y Washington mantiene una palanca de presión permanente sin tener que cumplir ninguna amenaza definitiva”, indicó el área de Estudios Económicos de Banamex.

El Dato: En 1994 las exportaciones mexicanas que se dirigían a Norteamérica representaban 9.6% del PIB, en 2019 se ubicaron en 29.52% y en 2025 se elevaron a 31.17%.

Los analistas señalaron que es poco probable que el mandatario estadounidense busque que su país ya no participe en el acuerdo comercial, en especial, porque la decisión “desencadenaría” afectaciones al comercio, habría daño a las cadenas de valor y se aumentaría la incertidumbre económica.

49 por ciento de envíos a EU fueron bajo T-MEC en 2024

No obstante, prevén que si el partido republicano pierde en las elecciones de este año, en 2028 los candidatos harán campañas políticas oponiéndose a las políticas de Donald Trump y el mandatario buscaría mantener el T-MEC como una herramienta de control geopolítico.

Lo más urgente para la administración estadounidense, en este momento, explicó el analista, es contener a China y si con la extensión de la revisión por más años logra presionar a México y a Canadá para alinear sus políticas comerciales, “ponderará el mejor uso que pueda hacer del T-MEC como un instrumento de competencia estratégica, lo cual implicaría, en primera instancia, que la extensión no se anunciaría en 2027”.

75 por ciento es la regla de origen para vehículos

“En suma, consideramos que, en el mejor de los escenarios, Donald Trump intentaría concluir el proceso de revisión poco antes del relevo presidencial de 2028”, puntualizaron.