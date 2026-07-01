Aceptar asimetría, peor escenario para México

La opción menos positiva para México dentro de la revisión de este acuerdo es aceptar condiciones asimétricas que restrinjan el comercio entre los países socios, señalaron analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

“El peor escenario más allá de una salida de Estados Unidos, obviamente, es aceptar condiciones asimétricas que restringen el comercio… Cualquier medida que restrinja el comercio o esta lógica de integración debería ser una línea roja para México y para Canadá”, indicó Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Imco. Señaló que México se pondría en desventaja si acepta una regla de origen que defina que las mercancías tengan un 50 por ciento de contenido sólo estadounidense porque se rompe con la lógica de integración comercial del T-MEC, o incluso, si Estados Unidos quiere elevar la regla de 75 por ciento de contenido regional a 82 por ciento, “ya no es viable”, porque ésta no puede ser “excesivamente estricta”.

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El experto refirió, además, que deben evitarse restricciones estacionales que impidan colocar exportaciones agropecuarias mexicanas en el mercado estadounidense, como limitar el acceso del tomate durante la temporada en Florida y permitirlo después, como cuando en 2017, México rechazó ese punto, por lo que señaló que es necesario que si EU quisiera hacerlo de nuevo, México debe responder igual.

Sostuvo que se debe impedir que se “debiliten las protecciones a las inversiones”, y más en un momento en donde el país necesita certidumbre para ser atractivo en la colocación de capitales; “debilitar eso también sería contraproducente para México, pensando en que hoy lo que requiere la inversión es certidumbre”.

El especialista añadió que es muy probable que la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC se mantenga, porque ésta también se encuentra en el “manual de negociación” de Trump, por lo que probablemente, no se acuerde la extensión por 16 años más, “pero eso no es una muerte súbita”, sólo es un indicio de que los países no lograron ponerse de acuerdo, pero la vigencia del tratado permanece hasta 2036.

Por su parte, Valeria Moy, directora general del Imco, agregó que puede suceder que el republicano decida salir del T-MEC, pero son pocas probabilidades, en un contexto en que las elecciones intermedias en Estados Unidos se acercan, una decisión de esa magnitud no sólo tendría repercusiones comerciales, sino políticas.

“¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Creo que el contrapeso va a ser las elecciones intermedias en Estados Unidos. No sé si eso es bueno malo, pero creo que es un contrapeso”, puntualizó.



