“Acuerdo Global con UE facilita exportaciones”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la aprobación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) que el Parlamento Europeo avaló ayer y con el cual, dijo, se verán beneficiadas las exportaciones e inversiones para México.

“Facilita inversiones y exportación de productos mexicanos a Europa, garantiza nuevos mercados, además, del mercado de América del Norte. Entonces, es algo importante para México”, indicó durante su conferencia matutina.

El Dato: del total de los 663 legisladores presentes ayer en el Parlamento Europeo, la mayoría, 479, votó a favor de aprobar el AGM con México; sólo 119 estuvieron en contra.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que el país consolida su diversificación comercial, amplía el acceso de los productos nacionales hacia ese mercado y que la Unión Europea ya concluyó con la “parte sustantiva de su proceso de ratificación” y ahora le corresponde al Senado de la República hacer lo conducente para que el acuerdo sea vigente y espera que entre en vigor este año.

“El Acuerdo permitirá que prácticamente la totalidad de las exportaciones mexicanas ingresen al mercado europeo en libre comercio, es decir, con trato preferencial, beneficiando a sectores como el agroalimentario, bebidas con denominación de origen, manufactura avanzada, automotriz, autopartes, dispositivos médicos, química y farmacéutica”, añadió el funcionario federal.

El Tip: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que, tras la aprobación del AGM, “probablemente” el acuerdo ya esté funcionando antes de que concluya el año.

El AGM sustituirá el anterior marco, aún vigente, que funciona desde el año 2000 y permitirá que las exportaciones mexicanas ingresen a los países con un trato preferencial arancelario; además, permitirá que los productos nacionales ingresen a un mercado de más de 450 millones de consumidores.

Con este avance, México consolida su posición estratégica como una de las economías con acceso preferencial simultáneo a los dos mercados más grandes del mundo: América del Norte, mediante el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC,) y ahora con la Unión Europea.

3.6 por ciento, aranceles efectivos a productos mexicanos

RENOVACIÓN DEL T-MEC. La mandataria mexicana confía en que el acuerdo tripartito que se mantiene con Estados Unidos y Canadá podría ser extendido a 16 años, dentro de cuatro o cinco años, periodo en que Donald Trump ya no será presidente.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reafirmó que su Gobierno sí está de acuerdo con que el T-MEC se extienda por 16 años más, y comentó que esta extensión puede abordarse en cualquier otro momento de los 10 años que, por ahora, se mantendrá vigente.

“Por supuesto que nosotros lo que queríamos era 16 años, dado que el Gobierno de Estados Unidos decide solamente los 10 años, pues hay que ponernos de acuerdo en estos 10 años cómo va a continuar el tratado. Y pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16, aunque sea dentro de cuatro o cinco años, porque la integración económica es enorme”, sostuvo.

5.8 por ciento repunte de exportaciones a EU en 2025

La mandataria agregó que la revisión más importante será “la de este año”, porque el lapso de revisión puede ser modificado en los próximos seis años, “no necesariamente es algo definido, fijo”.

Por su parte, la agencia calificadora Fitch Ratings sostuvo que si se tiene un periodo prolongado de revisiones anuales es posible que se agrave el entorno de incertidumbre y dificulte las decisiones de inversión en el país.

“El momento de cualquier acuerdo trilateral final es incierto. Un periodo prolongado de revisiones anuales podría agravar la incertidumbre actual, nublando la visibilidad a largo plazo que es importante para las decisiones de inversión empresarial”, indicó en un análisis.

Añadió que la incertidumbre en la inversión ya ha tenido efectos en la economía mexicana, en especial en 2025, y en las estimaciones a la baja del pronóstico de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de este año.

“En 2025, la inversión fija se contrajo un 6.3 por ciento en México en medio de las incertidumbres del T-MEC, la política monetaria restrictiva y otros factores específicos de cada país, como los recortes de gasto enfocados en gastos de capital (capex)”, agregó.

La calificadora estimó que el crecimiento de la inversión en el país para 2026 se ubicará en 0.7 por ciento y un año después duplicará los puntos porcentuales para quedar en 1.4 por ciento.

Resaltó que la inversión será positiva en la medida en que la política monetaria muestre mayor flexibilidad y que las empresas se “adapten a la nueva normalidad”, pero de persistir la incertidumbre por el T-MEC, “podría limitar una recuperación vigorosa”.