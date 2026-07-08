Periodo prolongado de revisiones anuales del T-MEC puede agravar incertidumbre: Fitch Ratings

Tras la decisión del gobierno de Donald Trump de no renovar por 16 años y someter a revisiones periódicas el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la agencia calificadora Fitch Ratings sostuvo que sólo México ya mantiene conversaciones con su vecino del norte a diferencia de Canadá y aún es incierto el momento de tener un acuerdo trilateral final.

Sin embargo, de tener un periodo prolongado de revisiones anuales se puede agravar el entorno de incertidumbre y dificultar las decisiones de inversión y estimó un débil crecimiento de ésta en 0.7 por ciento para 2026 y de 1.4 en 2027.

“El momento de cualquier acuerdo trilateral final es incierto. Un período prolongado de revisiones anuales podría agravar la incertidumbre actual, nublando la visibilidad a largo plazo que es importante para las decisiones de inversión empresarial”, indicó en un comunicado.

La compañía destacó que, la incertidumbre en la inversión ya ha tenido efectos en la economía mexicana, en especial en 2025, y en las estimaciones a la baja del pronóstico de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de este año.

“En 2025, la inversión fija se contrajo un 6.3 por ciento en México en medio de las incertidumbres del T-MEC, la política monetaria restrictiva y otros factores específicos de cada país, como los recortes de gasto enfocados en gastos de capital (capex)”, agregó.

La calificadora estimó que el crecimiento de la inversión en el país para 2026 se ubicará en 0.7 por ciento y un año después duplicará los puntos porcentuales para quedar en 1.4 por ciento; resaltó que volverá a ser positiva en la medida en que la política monetaria sea más flexible y que las empresas se “adapten a la nueva normalidad”, pero de persistir la incertidumbre por el T-MEC, “podría limitar una recuperación vigorosa en la inversión tanto en México como en Canadá. Proyectamos un crecimiento débil en la inversión del 0.7 por ciento en 2026 y del 1.4 por ciento en 2027 en México, y del 0.5 por ciento y 1.7 por ciento en Canadá”.

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FGR