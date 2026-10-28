Claudia Sheinbaum lamenta muerte de Cuauhtémoc Cárdenas; ‘transformó la vida política de nuestro país’

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum lamentó la noche de este miércoles la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas.

“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país.

“Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abandonó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos”, escribió en redes la Presidenta Sheinbaum.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, así como tres veces candidato a la Presidencia de la República y figura central de la transición democrática de México, falleció a los 92 años de edad.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país.



Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026

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FGR