Los 10 momentos que marcaron la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas y la política de México

Tras una vida dedicada a la política en México, el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas falleció a los 92 años.

Cuauhtémoc Cárdenas, referente de la política de izquierda en México murió este 28 de octubre a los 92 años después de una larga trayectoria como referente de la vida política y social de México. Conoce los 10 momentos que marcaron su trayectoria.

La política estuvo presente desde su nacimiento como el único hijo del presidente Lázaro Cárdenas y su esposa Amalia Solórzano, pero su vida tuvo importantes hitos que marcaron su carrera y la política del país.

10 momentos que marcaron la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas

Aquí te presentamos 10 momentos clave para entender su relevancia:

Nació en 1934 en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Fue el único hijo del presidente Lázaro Cárdenas, quien asumió el máximo cargo ese mismo año. Su participación política comenzó en 1961 como miembro del Movimiento de Liberación Nacional, pero su primer cargo público fue con el PRI en 1976 como senador electo por Michoacán y subsecretario Forestal y de la Fauna. En 1980, fue gobernador de Michoacán y en 1987 rompió con el PRI, por lo que fue impulsado en adelante por el Frente Democrático Nacional para abrir camino a la izquierda en México. En 1988 compitió por la Presidencia, pero tras la llamada “caída del sistema”, el triunfo oficial fue para Carlos Salinas de Gortari, en una elección que muchos consideraron fraudulenta. Esta fue la primera de sus tres candidaturas presidenciales. En 1989, funda el Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto político con el que vuelve a competir por la Presidencia de la República en las elecciones de 1994 y en 2000, contra Ernesto Zedillo y Vicente Fox, respectivamente. En 1997, se convirtió en el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal. Gobernó hasta 1999, cuando fue sucedido en el cargo por Rosario Robles. Desde 2010, comenzó a distanciarse del movimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hasta que en 2023, el expresidente lo llamó públicamente su adversario. En 2010, publicó sus memorias en un libro titulado “Sobre mis pasos”, una obra que reconstruye parte de su vida y explica las raíces de sus ideas y convicciones. En 2014, renunció al PRD, desde entonces se presentó en distintos ámbitos de la vida pública como una persona sin partido, pero con vasta experiencia. En 2024 se le vio asistir a eventos públicos de la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum y expresó su apoyo a ella mediante la coalición Sigamos Haciendo Historia.

El último cargo que ocupó le fue otorgado de forma honoraria el pasado 18 de marzo de 2026, como presidente de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex. Ese mismo mes, dijo en una entrevista que veía riesgo de intervención de Estados Unidos en México.

¿Quiénes son los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas? ı Foto: Cuartoscuro

De esta forma, Cuauhtémoc Cárdenas dejó un legado en la política mexicana como una pieza relevante en la consolidación de izquierda mexicana.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR