SICT y Economía lamentan muerte y destacan lucha democrática de Cuauhtémoc Cárdenas

Tras conocerse la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, político mexicano y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) expresaron su pesar y destacaron su lucha por un México democrático.

“Expresamos nuestro más profundo pesar por la partida del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Su incansable lucha por la construcción de un México democrático deja una huella imborrable en nuestra historia”, indicó la SICT en una publicación de X.

Cuauhtémoc Cárdenas en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, sostuvo que Cárdenas Solórzano “siempre fue generoso” y cercano en los desafíos que enfrentaron como parte de la historia nacional, mis sinceras condolencias a Cuauhtémoc y Lázaro, familiares, amigos y a la izquierda mexicana. Descanse en paz”.

Asimismo, Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, publicó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue “ejemplo de coherencia, valentía y compromiso” con la democracia, “ figura indispensable de la vida pública nacional de los últimos 40 años, este país lo va a extrañar”.

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MSL