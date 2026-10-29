Lázaro Cárdenas Batel llega al Panteón Francés; prepara funeral de su padre

Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ingresó la noche del miércoles al Panteón Francés de la Ciudad de México para coordinar los preparativos del funeral de su padre, quien falleció a los 92 años de edad.

Comerciantes dedicados a la venta de arreglos florales en las inmediaciones del recinto aseguraron que todas las coronas disponibles ya tenían comprador y que los pedidos correspondían a las exequias del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Hasta después de la medianoche, el acceso al inmueble permanecía restringido a los familiares, mientras continuaban los preparativos para despedir al excandidato presidencial y exjefe de Gobierno capitalino.

Entre las personas que acudieron al lugar esta noche estuvo Marco Antonio Pérez Garibay, exdiputado federal de Morena y padre del piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez. El político ingresó por unos minutos y abandonó las instalaciones poco después de la medianoche.