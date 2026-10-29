“La mexicanización no es de cárteles sino de valores”

El Gobierno de México refutó las declaraciones de la candidata de extrema derecha en Francia, Marine Le Pen, quien señaló que la “mexicanización” consiste en la llegada de los cárteles del crimen organizado a territorio nacional.

Durante el arranque de su campaña presidencial el pasado 25 de octubre, la francesa prometió no permitir el ingreso de las organizaciones criminales y que se les dará trato como terroristas.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que está mal informada y comentó que, en todo caso, la mexicanización consiste en “los valores” de la población, como la solidaridad y fraternidad que, dijo, le hacen falta al mundo.

El Tip: Marine Le Pen señaló que “la nacionalidad francesa volverá a ser un privilegio que se hereda o se merece”.

“Está mal informada, porque la mexicanización que debería llegar a todo el mundo es la de las flores del pueblo de México. De honestidad, de amor, de solidaridad, de fraternidad que hacen mucha falta hoy en el mundo entero”, dijo.

La mandataria federal también evitó opinar sobre el viaje que el excandidato presidencial de Brasil, Flavio Bolsonaro, realizó a Estados Unidos, luego de su derrota frente a Inácio Lula da Silva y en medio de una investigación por el posible blanqueo de capitales.

“No, yo creo que no (tengo opinión). Se explica solo”, comentó Sheinbaum al ser consultada durante su conferencia de prensa y señaló que espera que este viaje no represente una implicación entre ambos países.

El ultraderechista abandonó Brasil dos días después de la segunda vuelta electoral en la que perdió la contienda por la presidencia. Previamente, fue notificado por el Supremo Tribunal Federal para que entregara su pasaporte, al encontrarse bajo investigación por el delito de blanqueo de capital.

De acuerdo con informes extraoficiales, Bolsonaro viajó a bordo de un jet privado junto con su familia.