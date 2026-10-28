¿Qué partido fundó Cuauhtémoc Cárdenas?

El partido que Cuauhtémoc Cárdenas fundó y marcó a la izquierda mexicana

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años, fue una de las principales figuras en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización política que surgió en 1989 tras la ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Su participación en las elecciones presidenciales de 1988 y su salida del priismo fueron antecedentes de la creación de una nueva fuerza política que reunió a distintos partidos, movimientos y organizaciones de izquierda.

Con el paso de los años, el PRD se convirtió en uno de los principales partidos de oposición en México.

Falleció el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Víctima del fraude electoral y de la caída del sistema en 1988.

Fundador del PRD.

El primer gobernante electo en la CDMX.

Fundamental para derrotar los 70 años de PRI-gobierno.

Un gigante de la izquierda progresista. pic.twitter.com/PrhNtOCfAR — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) October 29, 2026

¿Cuándo fundó Cuauhtémoc Cárdenas el PRD?

El Partido de la Revolución Democrática se constituyó formalmente el 5 de mayo de 1989, durante una asamblea nacional en la Ciudad de México.

Entre sus principales impulsores estuvieron Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, además de otros dirigentes y organizaciones políticas de izquierda.

La nueva fuerza política reunió a integrantes de diferentes movimientos y agrupaciones que buscaban competir electoralmente frente al partido que había gobernado México durante décadas.

Su formación también representó un esfuerzo por articular a sectores de izquierda que hasta entonces participaban en distintas organizaciones.

El PRD adoptó como símbolo el llamado Sol Azteca, imagen con la que sería identificado durante buena parte de su historia política.

¿Por qué Cuauhtémoc Cárdenas rompió con el PRI?

Antes de impulsar la fundación del PRD, Cárdenas desarrolló su carrera política dentro del Partido Revolucionario Institucional. Fue senador por Michoacán y gobernador de esa entidad entre 1980 y 1986.

Sin embargo, en 1986 participó en la formación de la Corriente Democrática del PRI, junto con otros políticos inconformes con los procedimientos internos de la organización, particularmente con la selección de candidaturas y la falta de apertura en la toma de decisiones.

La ruptura se profundizó en 1987, cuando Cárdenas se separó del partido y comenzó a construir una alternativa política. Un año después fue candidato presidencial del Frente Democrático Nacional (FDN), una alianza de partidos y organizaciones que respaldó su postulación.

Las elecciones presidenciales de 1988, en las que compitió contra Carlos Salinas de Gortari, estuvieron marcadas por controversias sobre el conteo de votos y denuncias de irregularidades.

Después de ese proceso, los esfuerzos por mantener unido al movimiento opositor contribuyeron a la creación del PRD.

Despedimos con profunda gratitud y tristeza a un pilar fundamental de la izquierda y de la democracia en México. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, consagró su vida a la congruencia, la justicia social y la defensa de la soberanía nacional.



Visionario constructor de… pic.twitter.com/bJYfrjpAwL — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 29, 2026

¿Qué papel tuvo el PRD en la política mexicana?

Durante las décadas posteriores a su fundación, el PRD se consolidó como una de las principales fuerzas opositoras al PRI.

En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección para encabezar el gobierno del entonces Distrito Federal y se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la capital elegido mediante voto popular.

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MSL