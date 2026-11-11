Habría repelido agresión

Reportan ataque armado contra el presidente municipal de Contepec, Michoacán

Eduardo Martínez Guzmán habría sido víctima de un ataque armado, del que resultó ileso

Eduardo Martínez Guzmán, presidente municipal de Contepec, Michoacán.
Eduardo Martínez Guzmán, presidente municipal de Contepec, Michoacán. Foto: FB, @lalomartinezg
Por:
La Razón Online

El presidente municipal de Contepec, Michoacán, Eduardo Martínez Guzmán, habría sido víctima de un ataque armado, del que resultó ileso.

Reportes extraoficiales indicaron que sujetos a bordo de una motocicleta arribaron a las inmediaciones de las localidades de Cereo y Agua Caliente, donde se encontraba el alcalde, y dispararon en su contra. Al parecer, el edil repelió el ataque.

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cehr

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