Reportan ataque armado contra el presidente municipal de Contepec, Michoacán

El presidente municipal de Contepec, Michoacán, Eduardo Martínez Guzmán, habría sido víctima de un ataque armado, del que resultó ileso.

Reportes extraoficiales indicaron que sujetos a bordo de una motocicleta arribaron a las inmediaciones de las localidades de Cereo y Agua Caliente, donde se encontraba el alcalde, y dispararon en su contra. Al parecer, el edil repelió el ataque.

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