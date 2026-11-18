Un total de 400 investigadores, autoridades ambientales, representantes de organizaciones internacionales y dueños de los bosques iniciaron este miércoles 18 de noviembre de 2026 en Morelia, Michoacán, los trabajos de la segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca 2026, encuentro binacional y trinacional orientado a coordinar la protección integral de la ruta migratoria de esta especie.

Durante la ceremonia inaugural del foro —cuyas actividades concluirán mañana jueves—, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, subrayó que garantizar la supervivencia de la Mariposa Monarca exige ampliar la visión de conservación mucho más allá de los santuarios de hibernación ubicados en territorio mexicano.

El mandatario estatal explicó que, en su travesía de miles de kilómetros desde Canadá hasta el centro de México, la especie atraviesa pastizales, desiertos, corredores agrícolas, carreteras y manchas urbanas, enfrentando diversas presiones ambientales que ninguna entidad federativa ni país puede resolver de manera aislada.

Ante este desafío ecológico, Ramírez Bedolla planteó llevar la agenda ambiental al terreno comercial de Norteamérica, proponiendo incorporar en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) un apartado específico y con capacidad real de ejecución dedicado a la protección ambiental, con el fin de regular el impacto ecológico de la actividad industrial y agrícola y resguardar corredores biológicos como el de la Monarca.

Uno de los ejes centrales de la cumbre radica en el reconocimiento a las comunidades locales, consideradas la primera línea de defensa forestal en los municipios del oriente michoacano —Ocampo, Áporo, Angangueo, Senguio y Zitácuaro— así como en la zona colindante del Estado de México.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla propuso incorporar en el T-MEC un apartado específico con capacidad real de ejecución para protección ambiental. ı Foto: Especial.

Al respecto, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza, informó que el trabajo coordinado con ejidatarios y autoridades ha permitido reducir los índices de deforestación y tala ilegal a mínimos históricos en esta región prioritaria.

Para consolidar estos avances en materia de preservación, el funcionario federal anunció la entrega de 10 certificados de conservación comunitaria que blindarán más de 10 mil hectáreas de territorio forestal, medida vinculada directamente al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En esta segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca 2026 participan figuras clave de la política y la ciencia ambiental, entre ellas la directora general del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en México, María José Villanueva; la directora regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Úrsula Parrilla; la secretaria de Medio Ambiente del Estado de México, Alhely Rubio Arronis; y los titulares estatales de Medio Ambiente y Turismo en Michoacán, Alejandro Méndez López y Roberto Monroy García.

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JVR