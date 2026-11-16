Raúl Morón contradice a Citlalli Hernández y asegura que habrá segunda encuesta en Michoacán

El senador morenista Raúl Morón Orozco contradijo a la dirigencia de Morena al asegurar que sí existe un acuerdo político con el Partido del Trabajo (PT) para realizar una segunda encuesta en Michoacán y definir nuevamente al coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Raúl Morón Orozco sostuvo que el compromiso se alcanzó en octubre pasado, durante una reunión en la que participaron Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Raúl Morón Orozco afirmó que su equipo no tuvo constancia de que se realizara el levantamiento de la encuesta cuyo resultado favoreció al exfiscal michoacano Carlos Torres Piña, perfil cercano al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“De ningún municipio de Michoacán tuvimos constancia de que se hubieran levantado las encuestas, por eso decidimos el día 11 de octubre manifestar nuestra inconformidad y plantearle a la dirigencia nacional que nos permitiera construir otra alternativa en Michoacán”, declaró.

El senador Raúl Morón Orozco sostuvo que la nueva medición podría realizarse una vez que se defina la metodología, proceso que, aseguró, comenzaría a revisarse durante esta semana.

“Seguramente esta semana, mañana, pasado, el miércoles, vamos a ver las partes metodológicas para poder hacer el levantamiento de estas mediciones. Sólo pedimos que se tome en cuenta la voluntad del pueblo”, expresó.

La afirmación de Raúl Morón Orozco contrasta con la postura que han sostenido otros integrantes de Morena. La semana pasada, Carlos Torres Piña aseguró que no tenía conocimiento de algún acuerdo para reponer la encuesta que lo colocó al frente de las preferencias para encabezar los trabajos políticos del partido en Michoacán.

En el mismo sentido, el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, negó que exista un compromiso para repetir el procedimiento y llamó al grupo político de Morón a respetar el resultado anunciado por la dirigencia nacional.

El 14 de septiembre pasado, Ariadna Montiel informó que Carlos Torres Piña había resultado ganador de la encuesta para definir al coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Con las declaraciones del senador, la disputa interna por la definición del liderazgo morenista en Michoacán suma un nuevo capítulo, ahora marcado por versiones encontradas sobre la existencia de un acuerdo entre las dirigencias nacionales de Morena y el PT y la posibilidad de repetir el proceso de medición.

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FGR