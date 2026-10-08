Reginaldo Sandoval, líder de PT, mantiene apoyo a Raúl Morón para Michoacán

El dirigente del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, manifestó su respaldo al senador Raúl Morón, al señalar que la fuerza política se mantiene congruente y que Michoacán demanda perfiles con autoridad moral para defender los principios de la Cuarta Transformación.

A través de un pronunciamiento, Sandoval Flores indicó que coincide con el coordinador estatal de afiliación del PT en que la entidad necesita posturas firmes y honestas. “El PT no se raja, somos un partido congruente que se va a fondo. Por eso me da mucho gusto coincidir con nuestro Coordinador Estatal de Afiliación en Michoacán, Raúl Morón, en que Michoacán pide al perfil más honesto y con la autoridad moral que defienda los principios y valores de la 4T”, expresó.