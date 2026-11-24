La educación y la ciencia son pilares de la soberanía nacional y herramientas fundamentales para construir un país con bienestar, justicia e igualdad de oportunidades, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al comparecer ante la Comisión de Educación del Senado de la República, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mario Delgado Carrillo precisó que el Gobierno de México refuerza los programas, acciones y trabajos para garantizar el derecho a la educación y acompañar a la niñez y juventud mexicana, con apoyos en becas e infraestructura escolar y, para ello, el presupuesto destinado a educación, aprobado para el 2027, aumentó un 11 por ciento, llegando a 1.3 billones de pesos, el monto más alto en la historia del país.

Destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación recuperaron la educación como un derecho para todas y todos, además de reivindicar al magisterio como agente fundamental del cambio social, con el reconocimiento de su labor, derechos y autonomía profesional.

Mario Delgado Carrillo subrayó que hoy las niñas, niños y jóvenes son reconocidos como sujetos de derecho y cuentan con oportunidades para construir su futuro: son becarios, ya no sicarios, revoltosos, ni ninis, como fueron llamados en el pasado.

Mario Delgado Carrillo afirmó que la Presidenta de México tiene como horizonte consolidar una República educadora, humanista y científica, donde ninguna condición económica, social o territorial limite el derecho a la educación. “La educación es el corazón que da pulso a los demás derechos”, expresó, al subrayar que garantizarla significa fortalecer la conciencia histórica, el arraigo cultural, el amor a la patria y la capacidad del pueblo para decidir soberanamente su presente y su futuro.

En presencia de las y los legisladores de los distintos grupos parlamentarios, Mario Delgado Carrillo informó que durante 2026 alrededor de 20 millones de estudiantes de todos los niveles recibirán una Beca para el Bienestar, mediante las Becas Rita Cetina, Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Asimismo, La Escuela es Nuestra (LEEN) ha atendido más de 73 mil planteles, en beneficio de 8.8 millones de estudiantes, y se distribuyeron oportunamente más de 154 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG) para fortalecer la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

En materia de salud, Mario Delgado Carrillo destacó que Vive saludable, vive feliz llegó a más de 83 mil primarias públicas y permitió valorar a 10.9 millones de estudiantes, quienes cuentan con expediente digital y seguimiento médico gratuito. También resaltó la eliminación de comida chatarra en las escuelas, el programa El ABC de las Emociones, que dispone de una hora semanal para el acompañamiento socioemocional, y la distribución de 16 millones de orientaciones impresas. A ello se suman la Campaña por la Paz y contra las Adicciones, con 17.4 millones de estudiantes, y los Maratones por la Lectura y las Artes, con 39.3 millones de participantes.

Sobre la protección de menores en entornos digitales, Mario Delgado Carrillo señaló que el acuerdo para regular el uso de celulares y tabletas en las escuelas entró en vigor el 3 de noviembre, luego de una consulta con más de 565 mil docentes; 81 por ciento consideró necesario establecer reglas. La disposición restringe su uso durante la jornada escolar en educación básica y promueve acuerdos en bachillerato y ciudadanía digital crítica en educación superior. También destacó el decreto presidencial para que las plataformas tecnológicas colaboren en la detección y eliminación de contenidos relacionados con violencia, acoso y abuso sexual.

En infraestructura en educación media superior, Mario Delgado Carrillo informó que 485 acciones permitirán crear más de 156 mil nuevos espacios educativos durante 2026, incluidos 31 bachilleratos tecnológicos y 370 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza. La meta es alcanzar 400 mil nuevos lugares de educación media superior en 2030. Además, mediante Mi Derecho, Mi Lugar, 678 mil jóvenes encontraron un espacio en bachillerato y 96 por ciento obtuvo una de sus tres primeras opciones, frente al 49 por ciento registrado anteriormente. El próximo año el acceso sin examen se extenderá a las 32 entidades.

El secretario Mario Delgado Carrillo agregó que el Bachillerato Nacional ofrece formación integral, doble certificación y vinculación con 29 instituciones de educación superior mediante el Abrazo Universitario. Su oferta incorpora carreras en robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, electromovilidad, ciberseguridad y semiconductores, entre otras áreas.

En educación superior se incorporaron 245 mil estudiantes, se abrieron seis sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y otras 14 están en proceso. La Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) llegará a 239 sedes; la meta es crear 800 mil nuevos espacios y alcanzar una cobertura de 55 por ciento en 2030.

En innovación y formación para el trabajo, destacó que Saberes MX cuenta con 1.4 millones de usuarios y más de 100 cursos en línea, con la participación de 78 instituciones. También se elaboró un decálogo para el uso crítico de la Inteligencia Artificial Generativa y comenzó operaciones el Centro Público de Formación en IA, con una primera generación de 12 mil 400 estudiantes y una segunda que supera los 20 mil.

En atención a comunidades históricamente excluidas, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) atiende a más de 473 mil estudiantes y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) ha alfabetizado a más de 310 mil personas desde enero de 2025, reduciendo la tasa de analfabetismo a 3.8 por ciento.

En respaldo al magisterio, reportó 200 mil basificaciones durante 2026, con lo que suman 1.2 millones desde 2018. Los salarios docentes aumentaron 10 por ciento en 2025 y 9 por ciento este año, con un crecimiento real superior al 80 por ciento desde 2018. Además, más de 160 mil maestras y maestros cambiaron su centro de trabajo para acercarse a sus hogares. Confirmó que la USICAMM desaparecerá y que más de 700 mil docentes participaron en la consulta nacional para construir un nuevo sistema de ingreso y promoción.

Delgado Carrillo recordó que la educación ha sido determinante en los principales momentos de la historia nacional, desde las reformas de Benito Juárez y las misiones culturales de José Vasconcelos hasta la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Señaló que la NEM retoma esa tradición para impulsar el pensamiento crítico, la conciencia histórica, el desarrollo científico y tecnológico, el reconocimiento de la diversidad cultural y la formación de personas comprometidas con sus comunidades y con el país.

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