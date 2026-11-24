La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que los Planes Integrales de 12 acciones en 120 días avanzan muy bien, con lo que se fortalecen las tres instituciones públicas de salud: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar.

“Como saben estamos trabajando en varias áreas en el Sector Salud: Número 1. El fortalecimiento del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, con más equipo, basificaciones, más personal y mejora en la distribución de los medicamentos con el plan de 120 días para las tres instituciones, el fortalecimiento de las tres instituciones”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Informó que, además, el próximo martes 1 de diciembre de 2026, el Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, encargado de la creación de un proceso automatizado, presentará cómo se distribuirán los medicamentos el próximo año en el IMSS Bienestar para fortalecer Las Rutas de la Salud.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, reportó que, en su día 28, las 12 acciones en 120 días presentan el siguiente progreso:

Incremento salarial del 8 por ciento: 100 por ciento. Basificación de 11 mil 325 trabajadores: 36 por ciento; a la fecha se han entregado 4 mil 119 bases. Contratación de 2 mil 500 médicos especialistas: 13 por ciento; se han contratado 332 especialistas. 125 equipos de alta tecnología: 59 por ciento; ya son 74 equipos que se encuentran en operación atendiendo pacientes. Adquisición de equipo médico móvil: 35 por ciento; se han entregado 20 ultrasonidos, 17 electrocardiogramas y 10 monitores; mientras que ya han sido compradas mil 81 máquinas de anestesia y mil 806 monitores. Mobiliario médico: 35 por ciento; se han comprado mil 321 sillones de urgencias, 6 mil 194 camas y 5 mil 851 camas-camillas. Mantenimiento: 41 por ciento; se han realizado 381 reparaciones y se implementó un nuevo gestor de soluciones en tiempo real. Insumos en cada piso: 92.3 por ciento; se realizó una compra emergente de 2.9 millones de piezas. Surtimiento en farmacia: 94.7 por ciento; se adquirieron 5 millones de piezas. Cirugías adicionales: 31 por ciento; en 391 jornadas se ha atendido a 10 mil 170 pacientes. Agendas abiertas: durante noviembre se agendaron 17 por ciento más consultas de especialidad y para diciembre el aumento es, al momento, del 20 por ciento. Urgencias con trato digno: se ha beneficiado a 17 mil 94 usuarios y con “Infórmate de tu familiar” se han enviado 215 mil mensajes SMS.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el plan de 12 acciones en 120 días en esta institución tiene un avance general del 38.8 por ciento, siendo el desglose por rubro el siguiente:

Obras para inaugurar: 91 por ciento. Inicio de nuevas obras: 20 por ciento. 100 nuevos consultorios ISSSTE-SUS: 30 por ciento. Continuación de obras en proceso: 36 por ciento. Contratación de personal médico: 6 por ciento. Rehabilitación de quirófanos: 31 por ciento. Mantenimiento: 39 por ciento. Equipo médico de alta gama: 35 por ciento. Receta electrónica: 89 por ciento. Equipamiento de salas de urgencias: 23 por ciento. Atención de cirugías pendientes: 34 por ciento. Meta de consultas de telemedicina: 32 por ciento.

A través de un enlace al Centro Integral de Salud Renal y Atención Primaria en Toluca, Estado de México —que se inauguró este 24 de noviembre—, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que, a 15 días de su presentación, las 12 acciones en 120 días en esta dependencia avanzan:

Certeza laboral: 30 por ciento. Más Especialistas +Enfermeras +Bienestar: 20 por ciento. Equipos de alta tecnología: 25 por ciento. Equipos de uso diario: 20 por ciento. Mantenimiento hospitalario: 20 por ciento. Hospitales nuevos y sustitución: 15 por ciento. Servicios hospitalarios transparentes: 18 por ciento. Digitalización del abasto: 13 por ciento. Nacer con Bienestar: 15 por ciento. Calidad y Trato Digno: 50 por ciento. Expediente electrónico: 40 por ciento. Todo en tu Clínica: 60 por ciento.

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