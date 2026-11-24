El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que buscará reactivar esta semana las negociaciones entre los grupos parlamentarios para avanzar en una propuesta legislativa que permita frenar los abusos de las aseguradoras de gastos médicos mayores y proteger a las personas que contratan estos servicios.

Al iniciar los trabajos legislativos de este martes, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) advirtió que los usuarios de seguros médicos enfrentan incrementos alarmantes en las tarifas, falta de transparencia, cobros indebidos y retrasos en la autorización y cobertura de operaciones, intervenciones y otros servicios de salud.

“Se están cometiendo muchas injusticias y abusos en todo el sector de prestación de servicios médicos contra aquellas personas que tienen esta posibilidad de contratar un seguro de gastos médicos mayores”, señaló.

A través de un mensaje, Monreal sostuvo que el Poder Legislativo no puede permanecer omiso ante las irregularidades que afectan a los asegurados, por lo que adelantó que buscará dialogar con los coordinadores parlamentarios para retomar los trabajos que ya habían comenzado en la Comisión de Salud y entre las distintas bancadas.

El legislador Ricardo Monreal Ávila reconoció que previamente se habían registrado avances en un grupo de trabajo, por lo que planteó recuperar esas discusiones y construir un acuerdo amplio que permita impulsar cambios antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

“Morena lo va a plantear y lo va a respaldar”, afirmó Ricardo Monreal Ávila.

En cuanto a la agenda legislativa de esta semana, Ricardo Monreal Ávila adelantó que también buscarán someter a votación algunos dictámenes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, así como de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El anuncio coloca nuevamente en la agenda de San Lázaro la regulación de los seguros de gastos médicos mayores, particularmente en materia de transparencia, tarifas y cumplimiento de las obligaciones de las compañías aseguradoras frente a sus clientes.

En esta fría mañana de martes, iniciamos los trabajos legislativos con una agenda que contempla avanzar en la discusión sobre los seguros de gastos médicos mayores, para impedir los abusos, fortalecer la transparencia y proteger a las personas aseguradas. pic.twitter.com/kl51A6WWpL — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 24, 2026

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