El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, afirmó que la pérdida de México respecto a la certificación de país libre de sarampión se veía venir; sin embargo, se dijo confiado en que pronto será recuperada.

A la fecha, sólo se tiene registro de 12 casos activos en el estado de Chiapas lo que, dijo, da “tranquilidad” de que el país ha avanzado positivamente en la contención del brote.

“El retiro de la calificación es algo que lo veíamos venir en el sentido de que cuando tienes un brote de sarampión como el que tuvimos, pues toma un tiempo poderlo alcanzar. Actualmente ya nada más tenemos 12 casos activos y nada más en un solo estado que es Chiapas. Eso da la tranquilidad de que hemos logrado avanzar en forma muy importante”, dijo David Kershenobich durante la Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Parte del resultado lo atribuyó a la campaña de inmunización entre la población, lo que aseguró que ha llevado a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) vean en México “un ejemplo de cómo la vacunación puede lograr controlar uno de esos brotes”.

Brotes por casos importados siempre pueden darse

Además, David Kershenobich comentó que los brotes por casos importados siempre pueden darse, pero eso no es argumento para que las organizaciones de salud omitan las reglas sobre el retiro de una calificación.

“Siempre existe la posibilidad de tener brotes importados de de Sarampión. Y en ese reconocimiento ellos pues no pueden ir necesariamente quebrando la regla que tienen de quitar o no la calificación, que la vamos a recuperar pronto”, dijo.

David Kershenobich aseguró que el programa de vacunación mexicano es uno de los más sólidos en la región latinoamericana e incluso, afirmó, mundial.

David Kershenobich destacó que esto no ha sido un logro únicamente atribuible a la disponibilidad de vacunas por parte del gobierno, sino también de la voluntad de la población para acudir a recibir las dosis que le corresponden y que ha conseguido que 90 por ciento de la población se encuentre inmunizada.

“Siempre existe la posibilidad de tener brotes importados de sarampión. Y en ese reconocimiento ellos pues no pueden ir necesariamente quebrando la regla que tienen de quitar o no la calificación, que la vamos a recuperar pronto”, dijo.

David Kershenobich comentón que México tiene diez millones de vacunas disponibles contra el sarampión, lo que se considera suficiente para atender la demanda de la población.

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