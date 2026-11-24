Con el propósito de reducir la vulnerabilidad jurídica y patrimonial de las personas trabajadoras del hogar, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH Nacional) realizaron una segunda jornada de orientación sobre instrumentos notariales.

Durante el encuentro, celebrado en la Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”, alrededor de 40 trabajadoras del hogar recibieron información sobre la importancia de elaborar un testamento, otorgar poderes notariales, regularizar escrituras y contar con documentos que les permitan proteger sus bienes y garantizar la seguridad de sus familias.

La jornada puso especial énfasis en la elaboración del testamento como una herramienta de previsión, debido a que permite establecer el destino del patrimonio en caso de fallecimiento y designar tutores para hijas e hijos menores de edad.

La fundadora y directora de CACEH Nacional, Marcelina Bautista, destacó que esta colaboración busca que las trabajadoras del hogar tengan acceso a información y acompañamiento para resolver sus dudas y enfrentar situaciones legales que, por desconocimiento o falta de recursos, pueden convertirse en obstáculos.

“Este espacio busca brindarles respuestas y acompañamiento directo para resolver sus situaciones legales”, señaló.

Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Víctor Rafael Aguilar Molina, llamó a las trabajadoras a acercarse a los servicios gratuitos de asesoría jurídica que ofrece el notariado capitalino, así como a los programas impulsados por el Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos la Defensoría Pública Ponciano Arriaga y los Martes de Zócalo de Gobierno Ciudadano.

Explicó que estos espacios cuentan con la participación de notarias, notarios, funcionarios públicos y abogados especializados que brindan orientación sobre procesos judiciales, derechos laborales y alternativas para resolver conflictos.

En tanto, el notario Tarcisio D. Sánchez Ulloa reconoció la importancia de las labores que desempeñan las trabajadoras del hogar y sostuvo que la alianza pretende acercarles herramientas para proteger su patrimonio y el bienestar de sus familias.

A su vez, el notario Guillermo Aarón Vigil Chapa advirtió que dejar sin testamento los bienes puede generar incertidumbre sobre su destino, pues, cuando una persona no establece su voluntad, es la legislación la que determina la distribución de su patrimonio.

“Cuando no decidimos nosotros sobre nuestro patrimonio, la ley termina decidiendo por nosotros”, expresó, al recomendar acudir ante un notario para dejar constancia de la voluntad sobre los bienes.

Como parte de los compromisos de esta colaboración, el Colegio de Notarios capitalino anunció que continuará con las jornadas de orientación personalizada e imparcial y ofrecerá descuentos en honorarios notariales, con el objetivo de facilitar el acceso de las trabajadoras del hogar a servicios que contribuyan a su seguridad jurídica y patrimonial.

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