De los 12 mil 750 consultorios de atención primaria para la universalización de los servicios de salud, más de seis mil estarán listos para iniciar su operación en enero del próximo año, con lo que se espera reducir la presión hospitalaria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que este plan buscará garantizar la atención primaria para toda la población sin importar la derechohabiencia que les corresponda o incluso si no cuentan con ésta, a través del programa La Clínica es Nuestra, por medio de la que se entregan recursos directamente a las comunidades para que colaboren en la adaptación y rehabilitación de los espacios.

Claudia Sheinbaum destacó la incorporación de herramientas para mejorar la atención, como lo es la habilitación de la aplicación telefónica y la apertura de comunicación para que pacientes y personal puedan enlazarse.

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“Estamos trabajando en el Servicio Universal de Salud, que va a iniciar con algunos servicios de salud que van a ser atendidos en las tres instituciones independientemente de la derechohabiencia y con los consultorios de atención primaria (...) Van a tener un médico a cargo o una enfermera con licenciatura dependiendo del lugar. Va a haber también un Centro de Atención Telefónica en donde van a poder comunicarse directamente los médicos o los pacientes, y una aplicación telefónica de atención a la salud. Todo esto va a iniciar en enero con el Servicio Universal de Salud”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que los consultorios del SUS se realizan a través del mecanismo de La Clínica es Nuestra, es decir, se conforman Comités Ciudadanos a quienes se les entregan los recursos para que decidan la adecuación de los espacios.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, aseguró que en enero entrarán en funcionamiento seis mil 710 consultorios. A la fecha ya se han realizado cinco mil 325 asambleas en los 24 estados adscritos al IMSS Bienestar, lo que representa un avance de 93.78 por ciento. Además, ya se entregaron tres mil 292 tarjetas para que los comités ciudadanos comiencen con las obras necesarias para los consultorios.

Recordó que los recursos que se dispersarán deberán ser utilizados en obras como acabados, pintura, impermeabilizante, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; accesibilidad, rampas, barandales, guías y cintas así como climatización, techumbres

“Es verdaderamente importante la participación de la gente en las asambleas y las ganas de ser tomados en cuenta, la importancia y el reconocimiento a que ellos tienen que estar vinculados en la comunidad con el sector salud. Por eso, se trata de que los recursos lleguen directamente a las comunidades, la gente participa y los derechos se convierten en una realidad”, dijo.

Proyección de mejores consultorios

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, comentó que estos consultorios tendrán 44 equipos homologados, como las mesas de exploración, escritorios y otros, lo que no sólo abonará al trato digno sino la identidad en la calidad del servicio.

“La comunidad nos va a poder ayudar a ponerlos en un estado igualitos en todos lados con su señalética del Servicio Universal de Salud que le deja claro a toda la población que ahí se atienden a todas las personas indistintamente si tienen IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar”, declaró.

Respecto a la convocatoria para el personal de salud que brindará servicios, comentó que ya se han postulado 82 mil médicos y personal de enfermería, entre quienes cuatro mil 310 ya fueron asignados a una unidad y desde este lunes comenzaron su capacitación.

Información en la Mañanera. ı Foto: Captura de pantalla.

Comentó que el personal que se postule recibirá un “apoyo económico” de 20 mil pesos y contarán con cobertura en el IMSS.

Recordó que si se postulan personas ya jubiladas, no perderán los ingresos que perciben por su retiro y podrán recibir los 20 mil pesos mensuales. Y quienes ya cuenten con un salario por trabajar en otro lado, igualmente podrán ingresar.

El secretario de Salud, David Kershenobich, subrayó que el objetivo de estos consultorios es reducir la presión hospitalaria, al guiar a la población con padecimientos menores a acudir a estas nuevas instalaciones y no necesariamente a un hospital.

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