Operativo de seguridad en el que trasladaron ayer a los detenidos del Cártel de Guasave al penal de El Altiplano, en el Edomex.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, jefe del Cártel de Guasave; Germán Flores Meza y José Luis Ortiz, ambos sus principales colaboradores, por delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de metanfetamina con fines de comercio.

Tras una audiencia a puerta cerrada y por videoconferencia, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega ordenó su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde permanecerán mientras se resuelve su situación jurídica. Meza Flores también enfrenta una solicitud formal de extradición del gobierno de EU. La Corte Federal para el Distrito de Columbia busca procesarlo por cargos equivalentes a los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados que Meza Flores enfrentará a la justicia mexicana, por lo que no prevé su extradición inmediata a Estados Unidos.

El Dato: Isidro Meza inició su carrera delictiva en el Cártel de Juárez con Amado Carrillo, luego se integró al Cártel de los Beltrán Leyva.

“Por el momento va a ser juzgado aquí en el país”, afirmó la fiscal, quien precisó que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). También señaló que la representación federal en Sinaloa cuenta con órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

En territorio mexicano, Meza Flores acumula cinco investigaciones por diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, existen dos órdenes de aprehensión en su contra, aunque obtuvo un amparo relacionado con una de ellas.

Durante la misma conferencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó que los presuntos responsables de cometer delitos en territorio nacional enfrenten primero a la justicia mexicana, antes de responder a solicitudes de extradición de otros países.

El diputado cuestionó los acuerdos que los fiscales estadounidenses alcanzan con personas extraditadas, pues aseguró que estos mecanismos pueden otorgar impunidad, tanto a los acusados como a sus familias, pese a los delitos que presuntamente cometieron en territorio mexicano.

21 Personas perdieron la vida en la operación Centella

Los abogados de los tres imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad judicial deberá resolver, en una próxima audiencia, si existen elementos para vincularlos a proceso por los delitos señalados.

Cerca de las 16:30 horas, Meza Flores abandonó las instalaciones de la FEMDO, en la Ciudad de México, bajo un dispositivo de seguridad que encabezaron elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, con destino al centro penitenciario de máxima seguridad en el Estado de México.

Un convoy integrado por unidades militares, vehículos blindados y patrullas de la Policía Federal Ministerial realizó el traslado con apoyo de vigilancia aérea. Los reportes del operativo, informan que el despliegue incluyó un helicóptero y concluyó alrededor de una hora después, cuando los detenidos ingresaron al penal de El Altiplano.

REVELAN VIDEO DE LA CAPTURA. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, presentó este lunes las imágenes del operativo que permitió capturar a Fausto Isidro Meza Flores en una residencia de Guasave, Sinaloa. Los elementos de las Fuerzas Especiales lo localizaron en una sala, inclinado sobre un sillón, sin que el material muestre resistencia de su parte.

La grabación, de aproximadamente 75 segundos, documenta el ingreso de militares armados al inmueble, así como el recorrido por las distintas habitaciones hasta llegar al espacio donde se encontraba el hombre identificado por las autoridades como jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva. En las primeras escenas, los uniformados avanzan desde el exterior de la vivienda hacia las estancias interiores, con armas largas, linternas y equipo táctico. El material muestra una propiedad de amplias dimensiones con mobiliario moderno y lámparas decorativas.

Una de las secuencias centrales muestra a los efectivos cuando ingresan a una sala con asientos claros y una mesa de comedor. La cámara registra a una persona con la cabeza baja y el torso inclinado hacia delante, mientras otros integrantes del grupo permanecen a su alrededor. La dependencia incorpora un círculo rojo y la leyenda “CHAPO ISIDRO” para identificar al presunto líder criminal.

El video también muestra varias armas largas sobre el suelo y a una persona con ropa oscura, las manos detrás de la espalda y la cabeza cubierta, bajo custodia de los agentes. Trevilla Trejo explicó que los ocupantes del domicilio se rindieron cuando los militares ingresaron a la propiedad.

De acuerdo con el mando militar, la denominada Operación Centella comenzó a las 19:50 horas del viernes, jornada en la que se registraron hechos violentos en Guasave. La alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya reportó cerca de 100 vehículos vandalizados o incendiados, de los cuales unos 15 aún permanecían a un costado de las carreteras hasta el lunes.