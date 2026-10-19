Senado podría llamar a comparecer David Kershenobich por situación del sector Salud

El Senado de la República podría convocar al secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, para abordar las dificultades que enfrenta el sector, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cuestionado sobre la posibilidad de ampliar las comparecencias para incluir al titular de Salud, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, dijo estar dispuesto a considerar el planteamiento y señaló que el tema debe incorporarse a la agenda legislativa.

“Si hay una dificultad que ha reconocido la Presidenta de este país relacionado con el sector salud, pues metamos temas de salud en la agenda política de la presidencia del Senado”, respondió.

David Kershenobich, secretario de Salud, en conferencia de prensa. ı Foto: Cuartoscuro

Martínez Miranda consideró que la presencia del funcionario permitiría a los senadores conocer con mayor detalle las acciones que desarrolla la dependencia y la situación que prevalece en sus distintas áreas.

“Yo creo que habrá eco, y habrá posibilidades de que ahí veamos y tengamos mayor conocimiento de lo que está haciendo él en todas las áreas”, agregó.

El senador no confirmó una fecha para la eventual comparecencia y señaló que el planteamiento tendría que conversarse con los coordinadores parlamentarios para determinar si se incorpora a las reuniones previstas como parte de la glosa del informe presidencial.

Marcelo Ebrard comparece este martes ante el Senado

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, tiene prevista su comparecencia ante el Senado este martes 20 de octubre.

Martínez Miranda explicó que para la semana siguiente no había una comparecencia programada y que la organización de las reuniones depende tanto de las actividades de los funcionarios como de los acuerdos que se alcancen en el Senado.

“Todo eso se tiene que acordar de acuerdo también en las actividades de los funcionarios”, indicó.

No descarta convocar a más integrantes del gabinete

El presidente de la Mesa Directiva añadió que el calendario no está cerrado y que existe la posibilidad de convocar a otros integrantes del gabinete, incluso si no estaban contemplados originalmente.

“Cabe la posibilidad de que alguien que no originalmente se había planteado pueda venir a comparecer”, dijo.

Entre los funcionarios mencionados durante la conferencia estuvieron los titulares de Bienestar y Energía, así como la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrilo. Sin embargo, no se confirmaron fechas para esas comparecencias.

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cehr