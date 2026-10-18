Ignacio Mier descarta nuevos impuestos en el Paquete Económico 2027

Senador Ignacio Mier Velazco entrevistado por la prensa, en fotografía de archivo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que el Paquete Económico para 2027 no contempla nuevos impuestos y aseguró que la Cámara alta está lista para revisar la Ley de Ingresos, que prevé una recaudación de 10.6 billones de pesos, así como las reformas fiscales que aprobó la Cámara de Diputados.

La revisión incluirá modificaciones al Impuesto sobre la Renta para fortalecer la recaudación, combatir la evasión fiscal y cerrar espacios a las deducciones artificiales y operaciones simuladas, además de ajustes a la Ley Federal de Derechos.

Ignacio Mier destacó la estabilidad económica y las oportunidades de inversión en México. ı Foto: Cuartoscuro

Estas disposiciones fiscales buscan fortalecer la recaudación, combatir la evasión tributaria y cerrar espacios a las deducciones artificiales y operaciones simuladas, de acuerdo con Mier, quien destacó la importancia de contar con instrumentos jurídicos que otorguen certidumbre económica.

Mier destaca estabilidad económica y las oportunidades de inversión en México

Mier Velazco sostuvo que México mantiene condiciones de estabilidad pese a las adversidades externas y al complejo escenario internacional.

Como factores favorables mencionó la disminución de las presiones inflacionarias, el comportamiento del peso frente al dólar y las oportunidades para la inversión nacional y extranjera.

El senador Ignacio Mier durante sus actividades legislativas. ı Foto: Cuartoscuro

El legislador destacó la fortaleza de las instituciones económicas, el mercado interno y los trabajadores mexicanos como elementos que han permitido enfrentar las dificultades del entorno global.

Para el presidente de la Jucopo, la responsabilidad del Senado consiste en contribuir a un marco jurídico sólido que brinde confianza y favorezca el crecimiento económico, pero también permita traducir sus beneficios en mejores salarios, empleos dignos y mayor bienestar para las familias mexicanas.

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