Ante el desabasto de medicamentos en instituciones públicas de salud, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso crear los llamados Vales de la Salud, un mecanismo para que los pacientes puedan adquirir medicinas y tratamientos en farmacias y hospitales particulares sin tener que pagar de su bolsillo.

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por el legislador priista Christian Castro Bello, con el respaldo de la dirigencia nacional del partido, encabezada por el senador Alejandro Moreno Cárdenas.

La propuesta contempla reformar el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer garantías para el acceso efectivo a medicamentos y tratamientos cuando estos no se encuentren disponibles en las instituciones del sector público.

De acuerdo con el planteamiento del tricolor, los vales permitirían que las familias mexicanas surtan sus recetas en establecimientos privados, mientras el costo sería cubierto por el Estado, de manera que la falta de medicamentos en hospitales públicos no represente un gasto adicional para los pacientes.

Al anunciar la iniciativa, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI sostuvo que el acceso a la salud constituye un derecho y que garantizar el suministro de medicamentos es una responsabilidad gubernamental.

Como sustento jurídico, la propuesta retoma los principios establecidos en el artículo 1 constitucional, que obliga a todas las autoridades, dentro de sus respectivas competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

También invoca el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona y su familia a un nivel de vida adecuado, incluida la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

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