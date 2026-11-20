El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a construir un frente amplio opositor rumbo a las elecciones de 2027 para arrebatarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados y convertir nuevamente a San Lázaro en un contrapeso del Poder Ejecutivo.

El senador priista sostuvo que la oposición estará en condiciones de recuperar no sólo la mayoría calificada, sino incluso la mayoría simple, con lo que podría retomar el control de las decisiones legislativas y la fiscalización de los recursos del gobierno federal.

“Lo más importante para nosotros es generar un equilibrio” en el país, afirmó Alejandro Moreno Cárdenas, al señalar que una Cámara de Diputados con mayoría opositora volvería a ejercer su función de contrapeso frente al Ejecutivo.

El presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas planteó que para la contienda de 2027 habrá dos proyectos políticos: el que encabezan Morena y sus aliados, y el frente amplio opositor que, aseguró, terminará de concretarse conforme avancen los tiempos jurídicos.

En ese escenario, acusó a Movimiento Ciudadano (MC) de dividir el voto opositor al insistir en competir por separado y no sumarse a una alianza electoral.

“Los que quieren apoyar a los cínicos y corruptos de Morena, para que sigan destruyendo, están con Morena y con Movimiento Ciudadano (MC), porque ellos dividen el voto”, sostuvo.

Alejandro Moreno Cárdenas cuestionó que MC rechace la construcción de una coalición y criticó que incorpore a exmilitantes priistas. Aseguró que el frente opositor será la alternativa para disputar a Morena el control de la Cámara de Diputados.

El dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas también arremetió contra el partido gobernante, al que responsabilizó de problemas en los servicios públicos.

“Morena es muerte, destrucción, ineficacia e incapacidad”, declaró, al asegurar que el descontento ciudadano se expresará en las urnas.

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FGR