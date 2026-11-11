‘Alito’ Moreno alerta sobre riesgos para elecciones de 2027 por debilitamiento del INE

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que las elecciones de 2027 enfrentan riesgos ante el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), los recortes presupuestales al organismo y la falta de certeza sobre quién encabezará su presidencia, por lo que llamó a vigilar desde ahora la organización de los comicios y defender el voto.

El senador cuestionó la reducción de recursos al INE, al considerar que puede comprometer las tareas de capacitación electoral, la contratación de personal y la instalación y operación de las casillas durante la jornada electoral del próximo año.

“¿Quién va a capacitar, quiénes van a estar en las casillas, quiénes van a organizar elección?”, cuestionó al señalar que el recorte presupuestal puede afectar las condiciones necesarias para que el organismo cumpla con sus responsabilidades.

‘Alito’ acusa a Morena de debilitar autonomía del INE

“Alito” Moreno sostuvo que las autoridades deben explicar cómo se garantizará la operación del INE con menos recursos y acusó a Morena de debilitar la autonomía y la independencia de la autoridad electoral. Afirmó que el partido en el gobierno busca mantener el control del organismo y evitar que llegue una presidencia que garantice su independencia.

El priista también cuestionó que no se haya avanzado en la emisión de la convocatoria para designar a una nueva presidenta del INE, luego de la salida de Guadalupe Taddei Zavala, y consideró que Morena pretende prolongar la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz García.

“Van a patear, a patear, a patear el bote y van a querer que el INE se quede como está”, afirmó.

Ante ese escenario, Moreno Cárdenas llamó a que la elección de 2027 tenga vigilancia nacional e internacional y pidió que organismos y observadores del extranjero mantengan los ojos puestos en el proceso electoral mexicano.

“Lo que estamos haciendo es denunciar a nivel nacional, a nivel internacional, exigir que los ojos del mundo estén en la elección del 2027”, sostuvo.

Además, convocó a la ciudadanía a involucrarse directamente en la vigilancia de los comicios, mediante la defensa del voto y la supervisión de las casillas durante la jornada electoral.

“Hay que cuidar las casillas el día de la jornada electoral, estemos todos participando, grabando en todas las casillas las actas, contando y cuidando los votos” Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI



El dirigente priista insistió en que la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE no debe significar el cierre de las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. Pidió que la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisen los señalamientos relacionados con funcionarios y proveedores del organismo.

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cehr