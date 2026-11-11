Oposición quiere desacreditar elección del 2027: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a la oposición de querer que la elección de 2027 quede desacreditada porque sus resultados en las encuestas no le favorecen y su credibilidad se ha mermado.

El señalamiento fue hecho en el contexto de las acusaciones con las que políticos de oposición han insistido en vincular a la exconsejera del INE, Guadalupe Taddei, con Morena, lo cual volvió a rechazar.

“Ahora, ¿qué hay en el fondo también? Querer desacreditar la elección del 2027. Porque ese es el objetivo. Porque como la oposición tiene tan poca credibilidad y está tan baja en las encuestas que ahora lo que buscan, es desacreditar la elección del 2027”, dijo.

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Reafirmó que los cuestionamientos sobre las contrataciones irregulares durante el periodo de Taddei Zavala deben de ser investigados a profundidad y su alcance debe llegar hasta las administraciones anteriores del INE, pues recordó que los hallazgos preeliminares mostraron que la red de empresas involucradas tuvo contratos desde finales del siglo pasado con el órgano.

#Sheinbaum acusó a la oposición de buscar desacreditar las elecciones de 2027, en medio de la controversia del #INE. La presidenta aseguró que los comicios están garantizados y señaló al organismo electoral y a la Cámara de Diputados como responsables de su organización. pic.twitter.com/ToyRIHhk9i — El Mexicano (@ElMexicanOnline) November 11, 2026

Mientras que la garantía de que los próximos comicios salgan adelante, dijo, es una responsabilidad del propio Instituto y también de la Cámara de Diputados, quien tiene en sus manos la designación de quien será la nueva consejera presidenta del INE.

“¿A quién le corresponde garantizarla? Pues al actual Instituto Nacional Electoral con los consejeros que están ahí y la Cámara de Diputados, que elija a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, pero están garantizadas las elecciones. Pero tiene que hacerse una investigación profunda de todo eso”, dijo.

Por otro lado, la mandataria comentó que el INE ya cargaba con una “mancha terrible”, con los resultados de la elección presidencial de 2006, en donde Andrés Manuel López Obrador perdió la contienda frente a Felipe Calderón, y que insistió en describir como un fraude que también se tiene que investigar.

“Ese instituto tiene por lo menos una mancha terrible, que es el fraude electoral del 2006. Y el INE tiene otras, como la compra de votos del 2012 donde nunca dijeron nada o el Instituto Federal Electoral y posterior, pues varios temas que ocurrieron del 2014 hasta el 2024”, dijo.

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LMCT