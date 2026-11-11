Anticorrupción reactiva inhabilitación de Pryse, empresa que recibió casi 13 mil mdp en contratos públicos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las empresas Grupo de Seguridad Privada Pryse de México y Protección, Resguardo y Servicios Empresariales nuevamente están inhabilitadas para recibir contratos públicos, luego de que un tribunal colegiado revocó la suspensión judicial que había frenado temporalmente las sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El caso de Pryse destaca por la magnitud de los recursos públicos que ha recibido. De acuerdo con una investigación periodística, entre 2019 y 2026 obtuvo 267 contratos por 12 mil 928 millones de pesos de 28 dependencias y entidades del Gobierno Federal.

Grupo de Seguridad Privada PRYSE de México. ı Foto: Especial.

La investigación identificó a Silvia Muciño Negrete, de 90 años, como accionista mayoritaria de la compañía. También documentó que su domicilio registrado se encuentra en una modesta vivienda de Jiutepec, Morelos, cuyos actuales inquilinos aseguraron no conocerla. El reportaje siguió la pista de la mujer hasta Tabasco, estado del que sería originaria.

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Tras resolución, se retoman efectos de las inhabilitaciones

La resolución del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la revisión incidental R.A. 189/2026, fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ella se revocó la suspensión de las inhabilitaciones impuestas a ambas empresas.

En consecuencia, ningún funcionario federal ni de los gobiernos estatales o municipales podrá contratarlas cuando estén involucrados recursos federales. La dependencia afirmó que defenderá las sanciones por haber sido impuestas “con apego a derecho y en protección del interés público”.

El principal contratante de Pryse fue el IMSS, con 70 contratos por 5 mil 103 millones 547 mil pesos, seguido del IMSS-Bienestar, con tres adjudicaciones por 3 mil 107 millones 145 mil pesos, y Caminos y Puentes Federales (Capufe), con 11 contratos por 2 mil 98 millones 181 mil pesos.

Pryse, relacionada con empresa vinculada a Raúl Rocha Cantú

Entre los nuevos hallazgos de la investigación también figura la relación comercial de Pryse con Servicios Integrales Valbón, empresa vinculada a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, quien es mencionado en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de tráfico de armas, hidrocarburos, lavado de recursos y facturación simulada.

Pryse y Valbón participaron conjuntamente en un contrato para prestar servicios de seguridad al Tren Maya. La relación comercial no implica que Pryse esté involucrada en los delitos investigados contra Rocha Cantú.

La compañía también obtuvo en diciembre de 2025, junto con Protección, Resguardo y Servicios Empresariales y Multisistemas Uribe, un contrato del IMSS por mil 334 millones 424 mil pesos, IVA incluido, después de conseguir una suspensión judicial que frenó temporalmente los efectos de su inhabilitación.

Pryse había sido inhabilitada en septiembre de 2025 por 12 meses y multada con 701 mil pesos por irregularidades relacionadas con contrataciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En mayo de 2026, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó esa sanción.

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cehr