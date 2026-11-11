Aseguran más de 7 mil ejemplares de vida silvestre en aeropuertos de México

Autoridades federales aseguraron más de 7 mil ejemplares de vida silvestre y 145 kilogramos adicionales de pepino de mar, a través de 17 decomisos precautorios en el marco de una operación contra el tráfico internacional de especies protegidas en aeropuertos de México.

Desde el 10 de agosto, seis instituciones mantienen un despliegue conjunto en diez terminales aéreas internacionales, con inspecciones tanto en aduanas de carga como en áreas de tránsito de pasajeros. La estrategia, denominada Operativo Victoria I, tiene entre sus principales objetivos combatir el comercio ilegal de totoaba, otros organismos marinos, flora y fauna silvestre.

Los aseguramientos incluyen tortugas casquito, ejemplares de caja de los géneros Terrapene y Kinosternon, tarántulas azules de Paraguaná, cactus estrella, cactáceas conocidas como “Huevo de Dragón” y plantas de San Pedro, además de pepinos de mar.

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El despliegue reúne a elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La Profepa, @AduanasMx, @SSPCMexico, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y la @FGRMexico implementan el Operativo Victoria I, dirigido a prevenir y combatir el tráfico internacional de totoaba, especie marinas y otras especies de vida silvestre, mediante acciones conjuntas de vigilancia,… pic.twitter.com/xx6QJtspRq — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) November 11, 2026

Para fortalecer los controles, estas dependencias desarrollaron procedimientos de atención interinstitucional que permiten coordinar las revisiones de mercancías y pasajeros, así como establecer mecanismos de intercambio de información de inteligencia entre las autoridades participantes.

La estrategia también contempla la preparación de personal especializado para identificar especies sujetas a protección y detectar posibles operaciones de comercio ilícito. Hasta el momento, las instituciones impartieron cuatro cursos a más de 832 servidores públicos que participan en las tareas de vigilancia.

Mediante conferencias dirigidas a confederaciones y asociaciones del sector aduanero, las dependencias capacitaron además a más de 266 agentes y usuarios del comercio exterior, con el propósito de reforzar los mecanismos de prevención en el traslado internacional de ejemplares silvestres.

Operativo Victoria I extenderá vigilancia a fronteras y puertos en 2027

De acuerdo con el balance oficial, los resultados obtenidos permitirán mantener las inspecciones durante los próximos meses. La Profepa sostiene que la intervención “ha tenido un efecto preventivo”, por lo cual las acciones continuarán en las instalaciones aeroportuarias que forman parte del programa.

En 2027, el Gobierno federal prevé iniciar una segunda fase que extenderá la vigilancia a puntos de la frontera norte y puertos marítimos seleccionados, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial frente a las redes de tráfico de especies.

Operativo busca proteger a la totoaba y la vaquita marina

Uno de los principales componentes de la operación es la protección de la totoaba, especie marina que figura entre los objetivos prioritarios de las acciones federales contra el comercio ilegal de fauna. El programa también busca contribuir a la conservación de la vaquita marina.

Hasta ahora, el informe oficial no identifica los diez aeropuertos donde se desarrollan las inspecciones ni precisa cuántos ejemplares corresponden a cada especie. Tampoco presenta un desglose de los 17 aseguramientos precautorios o información sobre posibles detenciones relacionadas con estos casos.

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MSL