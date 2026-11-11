FGR debe evaluar si procede contra Taddei: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no define su intervención con relación a los señalamientos contra Guadalupe Taddei por las presuntas contrataciones irregulares en el Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, dicha instancia deberá investigar para encontrar los elementos y determinar cómo procederá legalmente.

De acuerdo con el informe del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Héctor Elizalde Mora, quien acude a las reuniones del Gabinete de Seguridad en representación de la FGR, la instancia a su cargo aún no cuenta con esa información.

El Dato: La UIF bloqueó las cuentas bancarias de 40 objetivos vinculados a proveedores del INE y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República.

La mandataria, explicó que, a pesar de que se han presentado varias denuncias en torno a este caso, se deberán realizar las investigaciones para definir si se cuentan o no con elementos suficientes para determinar qué delitos son los que se les imputarían a los responsables.

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“Normalmente asiste (al Gabinete de Seguridad) el titular de la Agencia de Investigación Criminal. Justo hoy le pregunté. La fiscal asiste a veces, una vez cada 15 días o una vez a la semana, dependiendo de su agenda. Y hoy le pregunté (sobre las investigaciones del INE) y todavía no tenía información. Como ustedes saben, ha habido varias denuncias, y ellos tienen que hacer sus investigaciones para saber si hay elementos suficientes o qué delito estarían persiguiendo”, explicó.

15 Empresas con contratos irregulares bloqueó la UIF

En las últimas semanas, Sheinbaum ha insistido en que la confirmación de las acusaciones contra Taddei vendrá de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al ser el único órgano facultado para fiscalizar las erogaciones del INE. También sostiene que si se encuentran los elementos que ameriten consecuencias penales, se acudirá a la FGR; en caso de que sea otro tipo de faltas, se presentarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Aunque desde el Gobierno federal no se tienen facultades para intervenir, por ser un órgano autónomo, la Presidenta pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, investigar las contrataciones.