México aumenta inversión en primera infancia y busca ampliar servicios para menores

El Gobierno de México busca ampliar la cobertura de educación inicial, salud y cuidados para los 12.4 millones de niñas y niños menores de seis años que viven en el país, mediante una estrategia que contempla la construcción de mil centros infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mayores recursos públicos y mecanismos de financiamiento.

De esta población, 1.2 millones de menores de entre dos y cuatro años recibirán atención especial para fortalecer su desarrollo integral.

Durante la primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026, el canciller Roberto Velasco Álvarez expuso que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concentra sus esfuerzos en tres áreas prioritarias.

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Recibimos con gusto en la @SRE_mx a @Edgar_Amador_Z, @mario_delgado, @DKershenobich, Lázaro Cárdenas Batel, autoridades de distintos gobiernos de América Latina y el Caribe, representantes de organismos internacionales, la sociedad civil, la academia y el sector privado para… pic.twitter.com/6QP268S6x5 — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) November 11, 2026

Estas comprenden la atención integral desde los primeros años de vida, el fortalecimiento de los programas de nutrición y servicios médicos, así como la creación de un sistema nacional de cuidados con participación del Estado, las familias, comunidades y el sector privado.

La inversión pública que México destina a este sector registró un crecimiento superior a 40 por ciento en términos reales entre 2018 y 2025, informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, quien planteó ampliar los recursos disponibles y mejorar los mecanismos de evaluación para identificar los resultados de los programas gubernamentales.

En su intervención, el funcionario sostuvo que las políticas dirigidas a los primeros años de vida representan una de las inversiones públicas con mayores beneficios económicos a largo plazo.

Explicó que la evidencia internacional documenta rendimientos sociales de hasta 13.7 por ciento anual en países desarrollados, debido a sus efectos sobre la educación, la salud, la productividad y la seguridad pública.

Amador también presentó estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según las cuales la expansión progresiva de los servicios de cuidado infantil podría generar hasta 10.6 millones de empleos en 23 países de la región hacia 2035.

Esta proyección, señaló, contempla mayores oportunidades laborales para las mujeres, además de los beneficios directos para las nuevas generaciones.

Para fortalecer la cobertura nacional, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 2025-2030 establece la construcción de mil centros de educación y cuidado infantil del IMSS, como parte de las acciones federales para facilitar el acceso a estos servicios.

“Los recursos públicos deben traducirse en resultados concretos”, afirmó el secretario, quien destacó la utilidad de los anexos transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación destinados a infancia y cuidados, pues permiten identificar las asignaciones presupuestales, establecer prioridades y fortalecer la rendición de cuentas.

SEP busca ampliar educación inicial y atención en los hogares

En materia educativa, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, planteó ampliar los servicios de educación inicial y preescolar, además de fortalecer los mecanismos de atención domiciliaria para las familias que carecen de acceso a centros especializados.

El funcionario explicó que la cobertura mediante infraestructura física no puede crecer a la velocidad necesaria para llegar a toda la población. Por ello, el programa de visitas a los hogares permite que maestras y educadoras proporcionen acompañamiento directo a madres con hijos en sus primeros años de vida.

Respecto a las condiciones demográficas, el secretario señaló que la tasa global de fecundidad descendió de 1.9 a 1.2 hijos por mujer entre 2019 y 2024, situación que, desde su perspectiva, abre oportunidades para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los programas ante la disminución de la población infantil.

La SEP también pretende fortalecer la capacitación de agentes educativos mediante talleres, cursos, materiales especializados y acompañamiento en las entidades federativas. Además, busca integrar la información de los servicios escolarizados y no escolarizados para determinar las necesidades territoriales y orientar la expansión de la cobertura.

Salud refuerza atención durante los primeros mil días de vida

En el ámbito sanitario, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que más de 100 mil mujeres embarazadas recibieron este año la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, como parte de las acciones preventivas que el Gobierno federal incorporó a su estrategia de atención durante los primeros mil días de vida.

Kershenobich explicó que este biológico permite transferir anticuerpos de la madre al bebé para reducir el riesgo de infecciones respiratorias graves, bronquiolitis y hospitalizaciones durante los primeros meses posteriores al nacimiento.

Destacó que la dependencia también elaboró guías, manuales de implementación y protocolos nacionales para homologar la atención médica en el primer nivel, desde el embarazo hasta los dos años de edad.

Según el funcionario, este periodo resulta determinante para el desarrollo cerebral, la maduración del sistema inmunológico y la formación de capacidades motoras, lingüísticas y emocionales.

Advirtió que la falta de controles prenatales, alimentación adecuada y seguimiento sanitario puede tener consecuencias durante la adolescencia y la vida adulta, incluso en la aparición de diabetes, hipertensión y obesidad.

México impulsa cooperación regional para atender a la niñez

Por su parte, el canciller Roberto Velasco explicó que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) impulsa el Consejo Técnico para las Niñas y los Niños, un mecanismo de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los países latinoamericanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores también mantendrá el diálogo con organismos internacionales de derechos humanos para atender las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.

A la inauguración acudieron la vicepresidenta de Guatemala, Karin Larissa Herrera Aguilar; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Save the Children, Niñez Ya Colombia y el Pacto por la Primera Infancia, así como autoridades de distintos países de América Latina y el Caribe.

La cumbre comenzó este 11 de noviembre en la sede de la Cancillería, con el propósito de intercambiar experiencias, identificar políticas públicas con resultados y promover compromisos regionales en materia de educación, salud, nutrición, protección y cuidados durante los primeros años de vida.

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MSL