Nueva certificación en autismo busca profesionalizar cuidados básicos: Especialista

Certifican en México a cuidadores de niñas y niños autistas

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) entregaran los primeros 25 certificados de competencia laboral para el cuidado de niñas y niños autistas, Diego Hernández Pitta, especialista en temas sociales, destacó que esta herramienta puede fortalecer el acompañamiento cotidiano de las familias.

La primera entrega se realizó el 4 de noviembre en el Centro Autismo Teletón, en Ecatepec, durante un acto encabezado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Otras 150 personas ya habían concluido la capacitación y se encontraban pendientes de evaluación.

Los certificados corresponden al Estándar de Competencia EC1791, denominado “Prestación de cuidados básicos a infancias con autismo entre 3 y 10 años que presentan mayores necesidades de apoyo”, el primero de este tipo desarrollado en México.

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Hoy celebramos la entrega de certificados de competencia laboral a quienes brindan cuidados básicos a infancias con Trastorno del Espectro Autista (TEA).



Un merecido reconocimiento a quienes han hecho del… pic.twitter.com/5pOxfn0mV1 — Mario Delgado (@mario_delgado) November 4, 2026

¿Qué es la certificación EC1791 para autismo?

La certificación permite evaluar y acreditar los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas que brindan cuidados básicos a niñas y niños autistas.

No se trata de un título médico ni convierte a quien lo obtiene en terapeuta o especialista clínico.

Su objetivo es reconocer competencias para acompañar actividades de la vida diaria bajo principios de dignidad, respeto, inclusión y derechos.

Para Hernández Pitta, contar con criterios claros puede ayudar a disminuir la incertidumbre que enfrentan muchas familias al momento de realizar tareas cotidianas.

“Muchas madres, padres y cuidadores aprenden sobre la marcha. Tener acceso a capacitación y herramientas prácticas puede darles mayor certeza para acompañar mejor a sus hijos”, consideró.

El estándar incluye actividades relacionadas con alimentación, vestido y desvestido, lavado de manos, higiene dental y preparación de espacios, además de considerar las necesidades particulares de cada niña o niño.

También evalúa la manera en que la persona cuidadora obtiene información previa, establece una interacción inicial y desarrolla cada actividad.

Para Diego Hernández Pitta, uno de los principales valores de esta certificación es que lleva el conocimiento sobre autismo a situaciones concretas de la vida cotidiana.

“Hablar de inclusión también es saber cómo acompañar a una niña o niño durante actividades tan básicas como comer, vestirse o realizar su higiene personal, siempre respetando sus necesidades y autonomía”, señaló.

En Ecatepec participamos, junto con el secretario de Educación Pública, @mario_delgado, en la entrega de los primeros certificados de competencia laboral en autismo del país.



25 cuidadoras y cuidadores recibieron su certificación bajo el estándar EC1791, el primero en México… pic.twitter.com/ddMpqw3gGV — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) November 4, 2026

La certificación no exige contar con un título universitario, por lo que madres, padres, familiares y otras personas cuidadoras pueden capacitarse y acreditar las competencias establecidas en el EC1791.

El proceso contempla un curso de alineación de entre 40 y 50 horas y una evaluación aproximada de tres horas, de acuerdo con información difundida durante la primera entrega de certificados.

Durante la entrega de los primeros certificados, Mario Delgado reconoció que la SEP recibe cada vez más reportes relacionados con niñas y niños autistas y que familias y docentes manifiestan dificultades para saber cómo responder a sus necesidades.

El EC1791 fue desarrollado durante aproximadamente dos años con participación del Centro Autismo Teletón, DOMUS Instituto de Autismo, la Asociación Regiomontana de Niños Autistas (ARENA) y otras instituciones.

Para Diego Hernández Pitta, la entrega de los primeros 25 certificados representa un punto de partida, pero el siguiente reto será ampliar estas herramientas a más familias y cuidadores.

“Si queremos avanzar en inclusión, también debemos asegurarnos de que las personas que acompañan diariamente a niñas y niños autistas tengan conocimientos y herramientas para hacerlo de la mejor manera posible”, concluyó Diego Hernández Pitta.

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MSL