Transportistas y Gobierno federal acuerdan estrategia contra extorsiones y delitos en carreteras

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) informó que alcanzó acuerdos con el Gobierno federal para atender los problemas de inseguridad que enfrenta el sector, entre ellos la extorsión, los abusos de autoridad y los delitos cometidos en las carreteras del país.

Entre los principales compromisos se encuentra homologar los criterios de las fiscalías para agilizar los procedimientos de liberación de unidades, luego de que estas sean aseguradas, así como establecer una mayor coordinación con autoridades estatales, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La organización empresarial también anunció que se impulsarán mesas de trabajo en las entidades federativas para dar seguimiento a los resultados y desarrollar una estrategia conjunta contra los delitos que afectan a los transportistas.

🚨🔴 Anuncia la #CANACAR que se alcanzaron acuerdos entre transportistas y el gobierno federal e informa que entre los principales puntos abordados destacan:



▪️Liberación de unidades: homologar criterios entre las fiscalías para agilizar los procedimientos de liberación de… pic.twitter.com/5UX8uYtc3q — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) November 6, 2026

Buscan fortalecer la seguridad en carreteras

En materia de seguridad carretera, los acuerdos contemplan alinear las acciones de los gobiernos federal y estatales, además de fortalecer los canales de comunicación institucional con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

La CANACAR agregó que se revisará la viabilidad de incorporar herramientas tecnológicas para prevenir hechos delictivos y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes que afecten a operadores y unidades de carga.

Aunque el organismo no detalló plazos de cumplimiento ni indicadores para evaluar los compromisos, sostuvo que los acuerdos buscan fortalecer la coordinación institucional y atender las demandas de seguridad del autotransporte de carga.

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MSL