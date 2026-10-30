SEP prevé defensa jurídica contra la comida chatarra

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, aseguró que continuará el combate jurídico frente a grandes corporaciones para evitar que la comida chatarra vuelva a los planteles de educación básica. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, afirmó que estos productos fueron erradicados de las escuelas en un año.

El funcionario defendió la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que cuenta con un registro digital de talla y salud bucal y visual de 10.9 millones de estudiantes de más de 82 mil primarias públicas. Sostuvo que las restricciones a productos ultraprocesados se mantendrán, pese a recursos legales que puedan promover las empresas, pues buscan modificar los hábitos alimenticios de niñas, niños y adolescentes.

Además, informó que el próximo 3 de noviembre entrarán en vigor las restricciones al uso de teléfonos celulares en primarias y secundarias, durante las clases y los recesos. En la consulta sobre dispositivos participaron más de 650 mil docentes; 80 por ciento reportó dificultades de atención entre sus estudiantes, uno de los argumentos para impulsar la medida.

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Delgado Carrillo también anunció que hoy se realizará una consulta nacional, escuela por escuela y maestro por maestro, para definir el mecanismo que sustituirá a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm). El propósito es construir una nueva relación entre el Estado y los docentes.

El secretario destacó que casi 400 mil maestros participaron en un diagnóstico previo sobre el actual modelo de ingreso, promoción y reconocimiento profesional. El ejercicio responde a una de las principales demandas del magisterio, planteada durante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El titular de la SEP sostuvo que la decisión no se limitará a los planteamientos de las dirigencias sindicales, sino que se tomará directamente con los trabajadores de la educación.

Durante la comparecencia, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó un balance de los programas educativos. Informó que las Becas para el Bienestar benefician en 2026 a 22 millones de estudiantes, mientras que La Escuela es Nuestra ha llegado a más de 73 mil planteles, en beneficio de 8.8 millones de alumnos.

En educación básica, destacó la distribución de más de 154 millones de Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2026-2027. En educación media superior, reportó que 485 acciones de construcción y ampliación permitirán crear más de 156 mil espacios este año. Además, Mi Derecho, Mi Lugar logró que 99 por ciento de los aspirantes del Valle de México quedara en alguna de sus tres primeras opciones.

En educación superior, informó la incorporación de 245 mil estudiantes. La meta es crear 800 mil espacios adicionales hacia 2030 para ampliar la cobertura pública. En cuanto al personal, reportó 200 mil basificaciones durante este año, con lo que suman 1.2 millones desde 2018. También indicó que más de 86 mil docentes cambiaron de centro de trabajo para acercarse a sus hogares.