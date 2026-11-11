Abogado y padre de Amílcar Olán visitan notaría de Adán Augusto en Tabasco

El abogado de Amílcar Olán, Miguel Ángel Esqueda Romero, y el padre del empresario, Jorge Luis Olán Rodríguez, acudieron este miércoles 11 de noviembre a la Notaría Pública número 27 de Villahermosa, Tabasco, vinculada con el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández.

Esqueda Romero llegó al inmueble a bordo de un automóvil Chevrolet Chevy azul y permaneció en el lugar hasta después de las 14:30 horas. Al salir, se despidió de Jorge Luis Olán Rodríguez, quien también se encontraba en la notaría.

La visita fue documentada por La Silla Rota, que publicó imágenes de ambos en el inmueble. El encuentro cobra relevancia por los antecedentes de las operaciones inmobiliarias de Amílcar Olán y la intervención de esa misma oficina notarial en documentos relacionados con sus propiedades.

🚨 ¡El abogado y el padre de Amílcar Olán aparecen en la notaría de Adán Augusto López!



🔴 Miguel Ángel Esqueda Romero, representante legal del empresario cercano a Andy López Beltrán, fue captado en la Notaría 27 de Villahermosa, cuya titularidad corresponde al senador de… pic.twitter.com/uVlc9qXd5I — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 11, 2026

¿Qué relación tiene la notaría de Adán Augusto con Amílcar Olán?

La Notaría Pública 27 de Tabasco, cuya titularidad corresponde a Adán Augusto López Hernández, sobre dos inmuebles de Amílcar Olán que fueron arrendados al Poder Judicial de la Federación (PJF).

El empresario formalizó ante dicha notaría documentos relacionados con las facultades para arrendar ambas propiedades, ubicadas en Villahermosa. Una de ellas se encuentra en Prolongación de Paseo Usumacinta 1122 y la otra en Andador Gonzalo Ruiz Ruiz 108.

Los inmuebles fueron utilizados para alojar los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito. De acuerdo con los documentos consultados por el diario, el Poder Judicial destinó al menos 58 millones de pesos al pago de rentas y mantenimiento de esas propiedades entre 2018 y 2026.

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MSL